Când folclorul întâlnește muzica electronică: Lasă-mă - David Ciente x Roxen x Damian Drăghici

Piesa ,,Lasă-mă", realizată în colaborarea dintre David Ciente, Roxen și Damian Draghici, îmbină armonios folclorul românesc cu elemente moderne de muzică electronică. Această reinterpretare contemporană a unei doine tradiționale aduce o nouă viață și prospețime unei moșteniri muzicale străvechi.

Producția impecabilă a lui David Ciente este completată de interpretarea de excepție la nai a lui Damian Draghici, care aduce un plus de autenticitate și conferă piesei o profunzime aparte. Vocea lui Roxen adaugă o notă misterioasă și emoționantă, transformând astfel piesa într-o experiență captivantă.

,,Lasă-mă" este o fuziune perfectă între vechi și nou, aducând împreună tradițiile românești și sunetele contemporane într-un mod inedit și plăcut.

,,Deși nu am crescut ascultând muzică folclorică, am intuit că acest gen muzical poartă ceva unic, ceva profund românesc. Am împărtășit muzica tradițională românească mai multor colegi din alte țări cu care am colaborat, iar toți au fost fascinați de aura ei misterioasă. Am început să integrez acest stil în proiectul meu, iar încă de la piesa <<Ielele>> cu Irina Rimes, am simțit că această fuziune între folclorul românesc și muzica electronică, fiind un teritoriu muzical neexplorat, ar putea aduce tinerele generații mai aproape de rădăcinile noastre culturale, precum și să atragă ascultători din alte țări. Acest demers a continuat, iar astfel am creat această melodie alături de Roxen și Damian Drăghici, o reinterpretare a unei doine vechi, interpretată inițial la nai, de care suntem foarte mândri." ne spune David Ciente.

,,Este o onoare pentru mine să colaborez cu David Ciente și Damian Drăghici și mă bucur că au considerat că aș fi vocea potrivită pentru o piesă cu asemenea greutate, care cară cu sine mister, tristețe, dor și tradiție. Sperăm să vă placă mult." ne spune Roxen.

,,Mereu am simțit că naiul este cel mai puternic instrument. Sunetul lui are rădăcini. Când asculți naiul simți rezonanța sa înaltă. Îmi place că, deși naiul a pornit din rădăcini lăuntrice, este astăzi integrat cu succes în mai multe stiluri muzicale." ne spune Damian Drăghici.

David Ciente este un artist și producător independent, cu peste un deceniu de experiență și numeroase hituri produse pentru artiști precum Selena Gomez, INNA, Alexandra Stan și Antonia. În noul său proiect, își propune să îmbine cultura românească cu muzica EDM. Prima sa lansare, "Ielele", în colaborare cu Irina Rimes, a fost un succes, adunând milioane de stream-uri pe platformele digitale, iar prima sa reprezentație live, pe scena principală a Untold Festival (unul dintre cele mai mari festivaluri din lume), a fost foarte bine primită atât de publicul festivalului, cât și de spectatorii online. În viitorul apropiat, David Ciente va lansa noi piese care vor include elemente din cultura românească, fie că este vorba de versuri, melodii, instrumente autentice sau chiar materiale foto/video.

Roxen e un artist complex, cu un sound visător și bogat, și o voce profundă. Piesele și versurile sale creează un univers unic, unde totul e posibil. Cu o audiență internațională în continuă creștere, Roxen a reușit să ajungă cu piesele sale pe locul 1 în Polonia și CIS. Artista a dezvoltat și pe plan național o comunitate strânsă de fani, care au adus-o de 3 ori pe locul 1 în topurile din România. Pentru artistă, fiecare experiență muzicală e o nouă călătorie prin alte dimensiuni, vibe-ul său muzical făcându-și efectul ca o vrajă, care fascinează și conturează o nouă lume. În 2023, artista a atras atenția radiourilor și a publicului cu piesa ,,Cenușă", dar și cu ,,Infinit", piese realizate, de asemenea, alături de David Ciente. Anul acesta, artista s-a întors cu un nou EP promițător - "Alternative Dreams".

Damian Drăghici, născut pe 31 martie 1970 la București, este un muzician român de etnie romă, cunoscut pentru talentul său la multiple instrumente muzicale și pentru cariera sa de compozitor și producător. Provenind dintr-o familie muzicală, a început să cânte la nai la 10 ani, iar la 18 ani a părăsit România, stabilindu-se în Grecia și ulterior absolvind cu magna cum laude Berklee College of Music într-un singur an. A lansat peste 20 de albume și a colaborat cu artiști de renume precum Joe Cocker și Cyndi Lauper. Damian Drăghici a inițiat proiecte muzicale notabile, inclusiv "Damian & Brothers" și "MCulture". A câștigat un premiu Grammy cu Paul Winter Consort și a continuat să inoveze prin fuziuni de genuri muzicale, lansând albume de succes precum "GYPSY ROCK | Change or Die" și "The American Dream".

Creditele pentru ,,Lasă-mă" merg către David Ciente, Damian Drăghici, Irina Rimes și Cristina Stroe pentru muzică, Roxen, David Ciente, Cristina Stroe penru versuri și David Ciente pentru producție.