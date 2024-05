Fiul lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc, Liam, a împlinit doi ani! Imagini de la petrecere

Fiul lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc, micuțul Liam, a împlinit doi ani pe 19 mai, prilej cu care părinții săi i-au organizat o petrecere de neuitat în pădure. Corina Caciuc a publicat mai multe imagini de la eveniment pe rețelele de socializare, stârnind admirația și emoția internauților.

Petrecerea în aer liber, marcată de decoruri naturale și atmosfera caldă de familie, a atras numeroase aprecieri și mesaje de felicitare din partea urmăritorilor Corinei. Mulți dintre aceștia i-au urat lui Liam „La mulți ani!” și au lăudat frumusețea și simplitatea petrecerii.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, care au devenit recent părinți pentru a doua oară, și-au exprimat bucuria și recunoștința pentru familia pe care au format-o. Evenimentul a fost și un prilej de reflecție asupra drumului parcurs împreună, fostul fotbalist subliniind recent într-un podcast cu Măruță cât de mult o iubește pe Corina și cât de fericit este alături de ea.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este... la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot... Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea. Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Aproape un an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura... eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a mărturisit Reghecampf.