Lenny Kravitz, singurul artist cu 4 premii Grammy consecutive la categoria “Best Male Rock Vocal Performance”, va ajunge în această vară pe scena principală a unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume, UNTOLD. Rock starul american a anunțat că va avea un show live la finala evenimentului de top al fotbalului european de club, UEFA Champions League, sâmbătă, 1 iunie. Kravitz a declarat ca va include în concertul live piese clasice și melodii de pe "Blue Electric Light", al 12-lea album de studio care va fi lansat pe 24 mai.

Artistul american va urca pe scenă înaintea celui mai așteptat meci de club al anului dintre Borussia Dortmund și Real Madrid CF, pe celebrul stadion Wembley din Londra, pentru show-ul de deschidere al finalei UEFA Champions League 2024.

Câștigător a patru premii GRAMMY, Kravitz a lansat 11 albume de studio, vândute în peste 40 de milioane de copii în întreaga lume, a primit recent premiul Music Icon la premiile People’s Choice din 2024 și a fost onorat cu o stea pe Walk of Fame de la Hollywood la începutul acestui an.

Vorbind despre șansa de a avea un concert live înaintea acestui eveniment de top al fotbalului european, Kravitz a declarat: "Mă simt cu adevărat energizat înaintea spectacolului meu pentru UEFA Champions League Final Kick Off Show în Londra, un oraș care ocupă un loc special în inima mea. Va fi un eveniment atât de captivant înainte de o finală care înseamnă atât de mult pentru atât de mulți oameni. Este o ocazie perfectă pentru a ne reuni și a ne bucura de muzică și de sentimentul de camaraderie, unitate și solidaritate, și abia așteptăm să vă arătăm tot ce avem pregătit."

Potrivit reprezentanților turneului, 90.000 de fani vor umple stadionul, iar o audiență globală de 100 de milioane de oameni va urmări finala UEFA Champions League.

Kravitz rămâne unul dintre cei mai respectați artiști din toate timpurile, cu o carieră remarcabilă care a influențat și inspirat generații întregi de muzicieni și a fost inclus în lista marilor artiști nominalizați pentru a fi incluși în “Rock and Roll Hall of Fame” în acest an.

UNTOLD își va deschide porțile universului magic în perioada 8-11 august pentru sutele de mii de fani din întreaga lume.