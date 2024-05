Cristina Cioran părăsește România cu noul ei iubit: Detalii despre viitorul Emei

Cristina Cioran, fosta prezentatoare de televiziune, a dezvăluit într-un interviu pentru Ciao că urmează să plece din România alături de noul ei iubit, un om de afaceri mai tânăr decât ea. Această decizie vine după relația eșuată cu Alex Dobrescu, care are acum un ordin de protecție împotriva ei și a fetiței lor, Ema.

După despărțirea tumultuoasă de Alex Dobrescu, Cristina Cioran și-a găsit fericirea într-o nouă relație. Deși nu a dezvăluit identitatea noului său partener, vedeta a confirmat că acesta este mai tânăr și implicat în afaceri. Cristina a menționat că nu vrea să ofere prea multe detalii despre relația lor în acest moment, dar a subliniat că planurile lor includ mutarea din România pentru o perioadă.

Fetița lor, Ema, va merge cu Cristina și noul ei partener. În ceea ce privește relația lui Alex Dobrescu cu Ema, Cristina a explicat că acesta va putea să-și vadă fiica prin conferințe video. Ea și-a exprimat speranța că Alex va intra într-un program de dezintoxicare pentru a-și reface relația cu Ema.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu și-au dus împreună fetița în prima zi de grădiniță: Am lăsat-o plângând...

Cristina Cioran are un nou iubit, după scandalul cu Alex Dobrescu: Este o persoană deosebită...

Relația dintre Cristina și Alex a fost marcată de conflicte și acuzații. Alex Dobrescu a primit un ordin de protecție care îl împiedică să se apropie de Cristina și de fiica lor. În urma acestei decizii, Alex a afirmat că își construiește și el o nouă familie și că nu mai dorește să se împace cu Cristina.

„Mă bucur din tot sufletul meu că nu mă iartă. Nici nu avea ce să ierte. Nu îmi mai doresc să mă împac cu ea sau să mă căsătoresc, așa cum voiam cu ceva timp în urmă. De ce? Pentru că voia să mă bage la pușcărie. Îmi fac alt copil. Nu mă mai interesează nici de ea, nici de copil (de fetița lor – n.r.). Oricum nu am voie să o văd. (…) Acum am o iubită nouă. Lucrez la o nouă familie. Vedem ce ne rezervă viitorul, dacă voi deveni din nou tată sau nu, oricum eu am doi copii,” a spus Alex Dobrescu pentru Click!.