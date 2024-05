Hailie Jade Scott, fiica lui Eminem, s-a căsătorit cu Evan McClintock: Detalii de la nuntă

Hailie Jade Scott, fiica celebrului rapper Eminem, s-a căsătorit cu Evan McClintock, împărtășind vestea pe Instagram.

Hailie Jade Scott, în vârstă de 28 de ani, fiica celebrului rapper Eminem, a împărtășit vestea fericită a căsătoriei sale cu Evan McClintock pe Instagram, luni, 20 mai. Cuplul și-a celebrat uniunea într-o ceremonie emoționantă, împărtășind momente de bucurie cu familia și prietenii apropiați.

„M-am trezit soție săptămâna asta", a scris Hailie Jade Scott pe Instagram, reflectând asupra zilei speciale. „Nu am fi putut cere o sărbătoare de weekend mai bună și mai frumoasă. Au fost vărsate atât de multe lacrimi de bucurie, s-a râs, s-a zâmbit și s-a simțit atât de multă dragoste. Evan și cu mine ne simțim atât de recunoscători pentru toată familia și prietenii care au călătorit pentru a ne susține și a face parte din acest nou capitol al vieții noastre ca soț și soție", a adăugat ea.

Hailie a arătat radiantă în rochia sa albă fără bretele, cu un decolteu clasic în formă de inimă și o trenă cu volane dramatice. Coafura simplă, acoperită cu un voal, și buchetul de flori complet alb au completat look-ul ei elegant. Evan McClintock a ales un smoching negru clasic, perfect pentru ocazie.

Fotografiile de la nuntă surprind cuplul sărutându-se în fața unei biserici acoperite de flori albe și verdeață, precum și momente mai intime, cum ar fi plimbarea lor într-o mașină cabrio. O fotografie deosebit de emoționantă îl arată pe Evan copleșit de emoție în timpul ceremoniei, un moment ce a captat inimile celor prezenți și ale urmăritorilor de pe rețelele sociale.

Hailie și Evan s-au cunoscut în timpul studiilor la Michigan State University și și-au anunțat logodna în februarie 2023, după șase ani de relație. Fiica lui Eminem a împărtășit vestea logodnei printr-o postare pe Instagram, prezentând mai multe fotografii cu momentul special, inclusiv una cu Evan în genunchi și o alta în care sărbătoreau cu o sticlă de șampanie.

În mai 2023, Hailie a împărtășit fotografii de la petrecerea de logodnă de pe acoperișul din Detroit. Cu toate că s-a confruntat cu o criză de alergie în acea zi, ea a reușit să se bucure de moment, descriind pe Instagram cum a încercat să se dezobișnuiască și decongestioneze pentru a arăta impecabil la eveniment.

Eminem, tatăl lui Hailie, a rămas discret în privința vieții personale a fiicei sale, dar și-a exprimat aprobarea pentru relația ei într-un interviu din 2020 în emisiunea „Hotboxin’ with Mike Tyson”. Întrebat dacă fiica lui are copii, rapperul a răspuns: „Nu are copii. Doar un iubit. Se descurcă bine”. Eminem a adăugat că Hailie l-a făcut foarte mândru, fiind menționată de multe ori în cântecele sale de-a lungul carierei.

