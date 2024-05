Gabriela Oțil își dorește o nouă casă: motivele din spatele deciziei de a se muta din vila din Corbeanca

Gabriela Oțil, soția cunoscutului prezentator TV Dani Oțil, dorește să se mute din vila lor din Corbeanca, unde locuiesc în prezent. Vedeta a dezvăluit motivele acestei dorințe și încearcă să-l convingă pe Dani să facă pasul către o nouă locuință mai aproape de centrul orașului.

Ani de zile, Dani Oțil, prezentatorul matinalului de la Antena 1, a locuit într-o garsonieră în București, înainte de a se muta în actuala sa casă din Corbeanca. După numeroase călătorii prin lume, el și-a amenajat cu pasiune locuința, transformând-o într-un colț de rai împărțit cu colegul său, Răzvan Simion. Casa este un duplex modern unde Dani își găsește liniștea alături de soția sa, Gabriela Prisăcariu, și fiul lor, Tiago.

De când s-a mutat, Gabriela Oțil a adus multiple modificări casei pentru a crea un ambient plăcut și modern.

„Am schimbat perdelele de vreo trei ori deja, cred, Dani nu mă mai suportă! Am schimbat mocheta, am zugrăvit, pe toate cred că le-am făcut, tot ce face o femeie. Am mers doar pe design, ce e frumos și ce îmi place mie”, a recunoscut Gabriela într-un interviu pentru Cancan.

Venirea pe lume a lui Tiago a adus noi provocări, iar Gabriela a decorat camera băiețelului cu tapet cu animăluțe, dorind ca acesta să aibă un spațiu colorat și vesel.

Gabriela Oțil a mărturisit că își dorește să se mute din Corbeanca, principalul motiv fiind traficul și distanța mare față de București.

Dani Oțil este mândru de investițiile și modificările aduse casei lor, transformând-o într-un spațiu modern și confortabil.

„Sunt foarte mândru că acum mai bine de zece ani am ales niște obiecte de mobilier care încă țin. Cum e canapeaua, pe care s-a dormit grav. N-a fost nici măcar la un preț mediu, a fost o canapea ieftină, dar am căutat-o atât de mult până când am reușit s-o găsesc și ține și acum”, a povestit Dani.