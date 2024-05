Opera Națională Română Cluj-Napoca va deschide cea de-a treia ediție a Bucharest Opera Festival – All Puccini Edition vineri, 7 iunie, ora 19:00, pe scena ONB, cu spectacolul La Fanciulla del West de Giacomo Puccini, operă în trei acte, pe un libret de Guelfo Civinini și Carlo Zangarini, după piesa de teatru The Girl of the Golden West din 1905 a autorului american David Belasco. Decoruri spectaculoase, momente muzicale remarcabile, costume autentice și personaje complexe – spectacolul de operă La Fanciulla del West, în care Giacomo Puccini lansează una dintre cele mai puternice întrebări: iubire sau lege? Acest spectacol special marchează anul Puccini și aduce în prim-plan povestea captivantă a vestului american.

Inspirat de epoca Goanei după aur din California, Puccini a ales să transpună pe scenă piesa The Girl of the Golden West a autorului american David Belasco, după succesul său anterior cu opera Madama Butterfly. Cu un proces creativ de ani de zile, opera a fost finalizată și a avut premiera mondială la Metropolitan Opera în anul 1910. Pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, premiera lucrării a avut loc în luna mai a anului 2022 și a reunit o echipă de producție extraordinară, din care fac parte David Crescenzi – Dirijor, Rareş Trifan – Regia, Lighting design şi concept video, Adrian Damian – Scenografia (invitat) şi Ovidiu Pop – Costume (invitat). Spectacolul La Fanciulla del West este unul dintre titlurile cele mai apreciate în plan internațional ale compozitorului italian, fiind rareori interpretată în România. Cu note autentice din vestul american, costumele și decorurile spectaculoase, create de Adrian Damian și Ovidiu Pop, aduc un plus de realism și atmosferă operei. Fiecare detaliu, de la vestimentația personajelor la peisajele scenice, este meticulos realizat pentru a recrea cu fidelitate epoca și locațiile din piesa lui David Belasco. Povestea operei La Fanciulla del West invită publicul să pătrundă în atmosfera vestului american şi relatează întâmplările a doi îndrăgostiţi, Minnie şi Dick. Aflând că Dick este de fapt un bandit al unei trupe de hoţi, căutat pe numele de Ramirez, Minnie, îndrăgostită profund, plănuieşte salvarea lui. Şeriful locului o curtează pe Minnie, dar totul se întunecă atunci când descoperă că aceasta îl ascunde pe Ramirez. Poate tânărul bandit să-şi lase trecutul în urmă şi să înceapă totul din nou alături de Minnie? Aceasta este întrebarea care oferă suspansul întregii poveşti. Echipa de producție de excepție, alături de dirijorul David Crescenzi, regizorul Rareș Trifan, scenograful Adrian Damian şi designerul vestimentar Ovidiu Pop, promite ca spectacolul să fie unul memorabil. Distribuția aduce în roluri principale solişti apreciaţi precum soprana Valentina Boi în rolul Minnie, tenorul Daniel Magdal în rolul lui Dick Johnson și baritonul Florin Estefan în rolul șerifului Jack Rance, va aduce pe scenă emoție și intensitate. Soliştii vor fi acompaniaţi de Orchestra, Corul şi Ansamblul de Balet ale Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca. Anul centenar puccinian este sărbătorit la Opera Națională București prin cea de-a treia ediție Bucharest Opera Festival care se va desfășura în perioada 7-16 iunie 2024. Bucharest Opera Festival – All Puccini Edition are pe afiş în cele 10 seri de festival, nu mai puţin de 8 producţii din creația marelui compozitor, un spectacol semi-staged, o gală de operă și 10 teatre: Opera Maghiară de Stat din Budapesta, Daegu Opera Festival din Coreea, Opera Națională Română Iaşi, Opera Naţională Română din Cluj Napoca, Opera Națională Română Timişoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanţa, Opera din Braşov, Teatrul de Operă şi Operetă „Nae Leonard” din Galaţi şi, bineînţeles, Opera Naţională din Bucureşti. Peste 1500 de muzicieni, balerini, personal artistic şi tehnic vor fi prezenți pe scenă, în fosă şi în culise la Bucharest Opera Festival – All Puccini Edition. Un festival care aduce la București cele mai importante teatre de operă și balet din România și nu numai, dând posibilitatea publicului de a experimenta călătorii culturale diversificate. Programul festivalului este disponibil în link-ul: https://operanb.ro/calendar/?luna=06&anul=2024 Bilete pe https://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București. Remember BOF 2023: https://www.youtube.com/watch?v=psZTBvnTvdw&t=178s (Video concept: Virgil Oprina/ Opera Națională București) Distribuţie Regie artistică, lighting design și concept video: Rareș Trifan Scenografie: Adrian Damian Costume: Ovidiu Pop Conținut video: Magdy Hawash, Rareș Trifan Coregrafie: Anca Opriș Popdan Dirijor cor: Corneliu Felecan Dirijor: David Crescenzi Minnie, hangiță la taverna Polka: Valentina Boi Dick Johnson/Ramerrez, un bandit: Daniel Magdal Jack Rance, șerif: Florin Estefan Nick, barman la Polka: Cristian Mogoșan Ashby, agent comercial: Petre Burcă Sonora, un miner: Mihai Damian Trin, un miner: Eusebiu Huțan Sid, un miner: Cristian Hodrea Bello, un miner: Sebastian Balaj Harry, un miner: Tiberiu Szasz Joe, un miner: Florin Pop Happy, un miner: David Pogana Jim Larkens, un miner: Corneliu Huțanu Billy Jackrabbit, un indian: Simonfi Sandor Wowkle, soția lui Billy: Alexandra Leșiu Jake Wallace, menestrel: Cătălin Moței José Castro, membru al bandei lui Ramirez: Zoltan Molnar Postiglione: Andrei Toader Orchestra, Corul și Ansamblul de balet ale Operei Naționale Române Cluj-Napoca Sponsori: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, BCR, Retele Electrice Muntenia și PPC Energy Services Parteneri: Primăria Municipiului București prin ARCUB - Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București, Laguna, Market Aroma, Seroussi, Yokko The Fashion Store, Marelbo, Pop Cola, Phoenixmedia, Euromedia, Cocor, Băneasa Shopping City, Electrolux, Sansha Partener de mobilitate: Suzuki Parteneri media: Digi24, Europa FM, Euronews România, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Seven, Radio Itsy Bitsy, România TV, Kanal D, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro., Kudika, Garbo, CursDeGuvernare, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, Mediatrust Kudika

21 Mai 2024 Echipa Kudika