Decizia luată de Oana Ioniță, în procesul pentru custodia fiului său, În ce relații este acum cu Maxim?

Oana Ioniță, cunoscută dansatoare și coregrafă, s-a aflat în centrul atenției după ce a decis să lupte în instanță pentru custodia fiului ei, Maxim, în vârstă de 9 ani. Decizia vine în urma unei separări tumultoase de tenorul Florin Budnaru, cu care Oana a avut doi copii, Isabel și Maxim.

Cuplul, care s-a căsătorit civil în vara anului 2013, a ajuns la divorț anul trecut, stabilind inițial custodia comună asupra copiilor. Isabel, fiica lor în vârstă de 12 ani, a rămas să locuiască cu mama ei, în timp ce Maxim a fost încredințat tatălui său.

Recent, Oana Ioniță a făcut publice dezvăluiri privind relația rece și distanța dintre ea și fiul său. Acestea au fost factorii care au condus la decizia de a iniția un proces judiciar pentru stabilirea domiciliului lui Maxim la ea.

Într-un interviu acordat podcastului lui Nasrin Ameri, Oana a descris cum dinamica familiei s-a schimbat dramatic după nașterea lui Maxim. Ea a remarcat că fostul ei partener a început să îi acorde atenție exclusivă fiului lor mai mic, ignorându-i pe ea și pe fiica lor mai mare, Isabel. Acest comportament a crescut tensiunile în cadrul familiei și a adâncit distanța dintre părinți.

Dorința de a crea un mediu stabil și familiar pentru copiii lor a fost întâmpinată cu provocări, iar schimbarea locuinței a afectat relațiile din familie.

"Mama mea a locuit, până acum patru ani, când ne-am mutat într-o casă, doar noi patru. Noi ne-am dorit să stăm împreună, fără să… Mai existau discuții, ne-am dorit locul nostru. Teoretic trebuia să fie foarte bine. Încă mai aveam de plătit rate și trebuia să mai muncesc. Nu știu dacă casa era de vină, dar noi am fost foarte bine înainte să ne mutăm în casa aia. Ține de energia locului. Mai e o explicație, atunci când am fost doar noi doi, am ajuns să ne cunoaștem. Până să ne mutăm, dormeam toți trei, am zis că fiecare poate să aibă spațiul lui. Maxim avea 6-7 ani. Am zis să dorm cu Isabel până ne acomodăm și Maxim a rămas cu Florin și ne tot mutam”, a mărturisit, cu lacrimi în ochi, Oana Ioniță.