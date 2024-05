Sebastian Dobrincu, despre despărțirea de Ioana Ignat. De ce nu mai există șanse de împăcare?

După luni de speculații și întrebări din partea fanilor, Sebastian Dobrincu, antreprenor și jurat în emisiunea "Imperiul Leilor" de la PRO TV, a rupt tăcerea și a făcut primele declarații despre despărțirea de cântăreața Ioana Ignat. Cei doi, care au trăit o frumoasă poveste de iubire, au decis să meargă pe drumuri separate în primăvara acestui an, după ani buni de relație.

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, care trecuseră deja la un pas important al relației, locuind împreună și discutând chiar despre o posibilă căsătorie, au ajuns la concluzia că este mai bine să meargă pe drumuri separate. Într-un interviu acordat pentru Cancan, Sebastian Dobrincu a explicat că decizia despărțirii a fost luată reciproc și că este împăcat cu aceasta.

Întrebat dacă există vreo șansă de împăcare între ei, Sebastian a subliniat că despărțirea a fost o decizie calculată și asumată de amândoi și că nu văd o împăcare ca fiind posibilă.

Chiar și în timpul aparițiilor publice, Sebastian a lăsat să se înțeleagă că relația lor s-a încheiat definitiv. Într-o intervenție la emisiunea lui Cătălin Măruță, el a declarat că viața merge înainte, indiferent de orice, și că, deși au avut episoadele lor de pauză, ei sunt încă apropiați.

Într-un mesaj postat pe contul său de Instagram, Sebastian Dobrincu a confirmat definitiv despărțirea de Ioana Ignat și a explicat că au luat această decizie pentru a preveni orice interpretare greșită și că, deși își respectă și își susțin reciproc activitățile, văd viața prea diferit pentru a continua împreună.

„Eu și Ioana am decis să o luăm pe drumuri separate. Pentru a preveni orice interpretare – este o decizie cât de poate de rațională și sănătoasă, fără niciun dedesubt. Amândoi muncim mult în perioada asta, ne respectăm și ne susținem în continuare, dar privim viața prea diferit pentru a continua împreună. Nu îmi stă în fire să îmi discut intimitățile. Sunt perseverent de fel. Nu am renunțat până nu am ajuns împăcat că am încercat tot. Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase din ultima perioadă! Capul sus, zâmbetul pe buze și inima deschisă”, a scris el pe Instagram.