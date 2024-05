JYSK a lansat colecția de mobilier și accesorii de grădină pentru vara 2024

Retailerul scandinav de mobilier și decorațiuni pentru casă JYSK a prezentat noua colecție de mobilier și accesorii de grădină pentru sezonul 2024 în cadrul unui garden party găzduit de Ambasada Regatului Danemarcei în România. Peste 70 de jurnaliști, influenceri și reprezentanți ai ONG-urilor partenere au participat la eveniment.

Grădina Ambasadei a fost amenajată cu cele mai interesante noutăți ale colecției. Peste 10 seturi de terasă cu design modern, 30 de articole de mobilier lounge care invită la relaxare, patru corturi de grădină și peste 400 de accesorii și decorațiuni au transformat spațiul într-o oază de relaxare în mijlocul orașului.

Invitații au socializat, au admirat și testat noul mobilier și au aflat mai multe despre vara scandinavă de la cei doi speakeri ai evenimentului, E.S. Dl. Uffe A. Balslev, Ambasadorul Regatului Danemarcei în România, și Martin Fyn Aamand, Head of Communications and PR JYSK din Danemarca.

Cu linii simple și moderne și un amestec de materiale clasice și materiale inedite, precum sfori sau frânghii, colecția de grădină din acest an dă senzația unei adevărate veri scandinave, în care natura face parte din viața de zi cu zi. Printre produsele care au atras cel mai mult privirile invitaților s-au numărat colțarul de terasă VEDBY, cu husă rezistentă la apă și pete, măsuța KRAGEVIG din lemn de esență tare, fotoliul de terasă HALVREBENE cu spătar și șezut realizat din sfori și fotoliul balansoar DANNEMARE.

“Sunt bucuros să văd că invitații au găsit în noua noastră colecție produse confortabile, au admirat decorațiunile, pernele de grădină, pavilioanele care creează acest sentiment scandinav de hygge despre care sigur ați auzit și pe care vrem să îl aducem și în casele lor. Hygge este popular peste tot în lume și exact acest sentiment am vrut să îl aducem în grădina minunată a Ambasadei Danemarcei”, a spus Martin Fyn Aamand, Head of Communications and PR JYSK în Danemarca.

Decorațiunile sunt inspirate din cele două trenduri JYSK pentru anul 2024, ENCIRCLE și EASE, care pun în valoare dorința de a te bucura de viață și celebrează noul sezon cu un spirit curios, dornic de a merge înainte, dar în același timp atent.

ENCIRCLE este o tendință minimalistă, unde produsele pot fi ușor combinate, pentru că atât culorile, cât și formele, texturile și materialele sunt inspirate din natură. Culorile dominante sunt verde, maro și galben deschis, completate de tonuri de bază precum gri deschis, antracit, măsliniu sau roz prăfuit.

Citește și:

Cel de-al doilea trend, EASE, reflectă calmul de pe malul mării prin modele clasice, care vin cu o nouă abordare a influențelor nordice, ne stimulează simțurile și ne fac să ne simțim mai relaxați. Cu decorațiuni în diferite nuanțe de albastru indigo, tonuri de nisipiu și un verde prăfuit, atmosfera ar trebui să ne aducă aceeași senzație pe care o primim de la ascultarea valurilor calme. Culorile predominante sunt completate de tonuri de bază precum latte, maro închis, alb și bej.

Gama include, de asemenea, produse de mobilier de grădină realizate din lemn, care, la fel ca toate celelalte mobilier de grădină din lemn de la JYSK, este certificat FSC® (FSC® N001715). Cele două noi mese rotunde de grădină din lemn, HESTRA și KRAGEVIG, pot fi decorate cu ușurință cu o notă personală, deoarece mesele se potrivesc cu multe dintre scaunele de grădină de la JYSK.

Iubitorii designului scandinav pot găsi noua colecție de mobilier și accesorii de grădină în toate magazinele fizice JYSK din România sau online pe JYSK.ro.

Vizionare placuta