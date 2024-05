Prognoză incertă în Ba e soare, ba e ploaie - Yuka

YUKA are 19 ani și am putea să îi spunem "fericire". Nu doar pentru că este plină de fericire atunci când cântă pe o scenă sau într-un studio, ci pentru că împrăștie fericire peste tot în jurul ei, oriunde ar merge. Adoră muzica încă de la 5 ani, când a pășit prima data pe scenă și a câștigat inimile tuturor. Cântă la pian, ukulele, chitară, compune muzică și scrie versuri. De 2 ani, YUKA lucrează cu cea mai bună echipă, Global Records, iar împreună au lansat piese precum "Aripi de Nisip", care în vara anului 2021 a fost difuzată pe Radio Zu, Pro FM, intrând în top 40, "Waste Your Love", care de curând a depășit un milion de ascultări pe Spotify. În 2023, colaborarea sa alături de Zodier pentru piesa ,,La Sacou", a cucerit platforma TikTok, îndrăgostiții de pretutindeni și radiourile, ajungând până pe locul #6 în topul celor mai ascultate piese de la radio și stând în Top 10 timp de 4 săptămâni. Mai mult decât atât, artista a lansat un remake de succes al piesei ,,Clipe" de la 3 Sud Est, înregistrând de asemenea o variantă alături de celebrul grup. Citește și: