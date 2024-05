Otilia uimește din nou: Colaborare muzicală cu artista internațională Samanta pe single-ul Dime

Ce putea fi mai potrivit la început de vară, decât o piesă reggaeton incendiară? Otilia lansează single-ul ,,Dime" în colaborare cu Samanta.

Piesa ,,Dime" îți ridică instantaneu moralul. Vocile senzuale ale Otiliei și Samantei se împletesc armonios, iar videoclipul pasional, în care cele două artiste apar în ipostaze sexy, completează perfect single-ul.

,,Anul trecut, am primit o invitație de la Roton să merg la studio. Ne-am pus pe treabă și am scos două piese, una dintre ele având un vibe balcanic. Am vorbit cu Otilia să colaborăm pe piesă, iar ei i-a plăcut imediat ideea. Am mai adăugat niște ritmuri latino ca să fie și mai fresh. Acum, după un an de muncă, piesa e gata și abia aștept să ascultați!" , povestește Samanta.

Regizat de TrandaFilm, producție ARKOMO, filmările au avut loc la Palatul Bragadiru, din București, într-un decor luxuriant și elegant, unde Otilia și Samanta ies în evidență prin ținute provocatoare și scene senzuale.

Otilia transmite un mesaj de admirație către femeile albaneze: ,,Femeile din Albania sunt foarte frumoase si majoritatea de succes, le admir! Sunt foarte fericită pentru acest proiect și că am reușit să colaborez cu Samanta. Avem o energie bună și sperăm să vă placă!"

Piesa ,,Dime" este disponibilă pe toate platformele de streaming YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer și Tidal.

Otilia a cunoscut succesul fulminant cu hitul "Bilionera", lansat în 2014, care a dominat topurile muzicale din România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru și Rusia. Piesa a adunat peste 700 de milioane de ascultări pe platformele muzicale și a devenit un imn pentru generația tânără.

De atunci, Otilia a continuat să lanseze hit după hit, cu piese precum "Prisonera", "Deli Gibi", "Adelante" și "Oh Na Na", care au acumulat milioane de vizualizări și ascultări.

Talentul ei a fost recunoscut și la nivel internațional, câștigând premiul "Best Balkan Artist" doi ani consecutiv în țări precum Germania, Turcia, America și Cipru. Este o artistă completă, cu o voce puternică, o prezență scenică electrizantă și o energie debordantă. Cu o bază de fani de peste un milion de urmăritori pe Instagram și Facebook și 290.000 de fani pe TikTok, Otilia a demonstrat că este o forță de neoprit în industria muzicală mondială.

Samanta, originară din Albania, a demonstrat talentul său încă de la o vârstă fragedă, lansând piese care au adunat milioane de ascultări pe platformele muzicale. Momentul consacrarii a venit in 2012, cand a reprezentat Albania la Eurovision cu piesa "Zgjomë një tjetër ëndërr", clasandu-se pe un onorabil loc 4. Anul 2013 a marcat un alt succes important, câștigând editia 10 a concursului Top Fest cu piesa "Loti i fundit", o competitie muzicala prestigioasa din Albania.

De atunci, Samanta a continuat sa lanseze hit dupa hit, cu piese precum "Mala x Cha Cha Cha", "E vogla", "U PA", "Vaj", "Kush Je", care au acumulat milioane de vizualizari pe platformele muzicale.