Cântăreața Misha Miller împărtășește experiențele din timpul vacanței la Cannes și povestește despre noua ei lansare muzicală

Cu toate că a fost ocupată cu evenimente internaționale, Misha nu a neglijat munca de acasă. Ea a pregătit cu minuțiozitate lansarea piesei ,,Mamma Mia", o colaborare inedită cu trei artiști internaționali – The Limba, Andro și Dyce. ,,Piesa mi-a plăcut instant când am auzit-o pe social media. Clipul viral al piesei m-a inspirat să o interpretez în limba română. Am cântat-o, am filmat și am urcat totul pe rețelele de socializare. În doar 4 zile, am strâns 3 milioane de vizualizări" , a povestit Misha Miller despre procesul de creație și impactul piesei.