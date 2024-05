Andreea Bălan despre motivele pentru care a renunțat definitiv la trupa Andre: A fost ceva karmic...

Andreea Bălan a făcut recent dezvăluiri surprinzătoare despre decizia de a reînvia trupa Andre acum cinci ani și motivele pentru care a ales să pună capăt definitiv acestui proiect după participarea la show-ul „America Express”. Într-un interviu emoționant, artista a vorbit despre relația cu Andreea Antonescu, fosta sa colegă de scenă, subliniind că legătura lor este acum mai degrabă formală.

În cadrul podcastului „Lucruri simple”, moderat de Horia Brenciu, Andreea Bălan a împărtășit momentul critic care a determinat-o să ia decizia de a reînvia trupa Andre. Cu cinci ani în urmă, Andreea a trecut printr-o experiență terifiantă în timpul nașterii fiicei sale, Clara, când a suferit un stop cardiac. Această experiență aproape fatală a fost un punct de cotitură în viața ei.

„17 ani n-a existat trupa Andre și câțiva ani, vreo 5, 6, 7 ani din anii ăștia nu am vorbit. După ce s-a terminat la vremea respectivă, o perioadă lungă nu am vorbit. Apoi ne mai întâlneam, dar nu s-a pus problema refacerii trupei. (…) Am avut stopul cardiac și a doua zi când am ieșit din comă pur și simplu mi-a venit să fac două lucruri: să îl sun pe tatăl copiilor mei și să-i zic hai să facem o nuntă (…) și am sunat-o pe Andreea cu care nu mai vorbisem de doi ani, să refacem trupa Andre”, a povestit Andreea Bălan.