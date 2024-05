Mara Bănică, decizie radicală în privința bonelor fiicei sale. Ce putut să vadă pe camere a șocat-o!

Mara Bănică, una dintre cele mai cunoscute figuri din showbiz-ul românesc, a luat recent o decizie radicală în ceea ce privește îngrijirea copiilor ei. Jurnalista a renunțat la ajutorul bonelor după ce a examinat imagini surprinse de camerele de supraveghere din casa sa.

Cu doi ani în urmă, Mara a devenit mamă pentru a doua oară, aducând-o pe lume pe micuța Donca. În această perioadă, a avut sprijinul mai multor bone pentru a se asigura că fiica ei primește îngrijirea necesară în absența ei. Cu toate acestea, recent, Mara a observat că bonele angajate nu manifestau o apropiere emoțională față de Donca, tratând munca pur și simplu ca pe un job.

„Fetiței îi cresc două măsele, este cam mârâită. Este la creșă, am renunțat la bone, după ce am cunoscut vreo 7-8 bone. Mi-a ajuns! Este greu de găsit un om cu care să te mulezi, să funcționezi. Eu am vrut româncă, iar 80% dintre ele au tratat pur și simplu ca pe un job, fără iubire”, a declarat Mara pentru Playtech.ro.