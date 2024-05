Fotbalistele noastre se pregătesc pentru meciul de mâine cu Bulgaria. Hai, România!

Reprezentativa feminină de fotbal a României continuă parcursul în preliminariile Campionatului European de Fotbal Feminin din 2025, astfel că fetele noastre înfruntă mâine echipa Bulgariei, antrenamentele și pregătirile fizice fiind în toi. Fotbalistele românce, în frunte cu Florentina Olar, vor evolua pe arena “Arcul de Triumf” din Capitală pe 31 mai, de la ora 19. Biletele pentru meciul cu Bulgaria pot fi achiziționate pe bilete.frf.ro și, dincolo de garanția unui spectacol sportiv, reprezintă și o formă de susținere pentru fotbalul feminin românesc.

Pregătiri fizice intense pe terenul de antrenament și în sală pentru meciul cu Bulgaria

Saptămâna aceasta tricolorele au revenit pe terenul de antrenament în efectiv complet pentru meciul cu Bulgaria. Printre ele se numără atât patru campioane ale României, de la Farul Constanța – Olga Iordăchiuși, Ioana Bortan, Ana Maria Stanciu și Florentina Istrate –, cât și trei straniere care au câștigat titluri în campionatele lor: Brigitta Goder alături de Ferencvaros (Ungaria), Ștefania Vătafu alături de Anderlecht (Belgia) și Camelia Ceasar alături de AS Roma (Italia).

Massimo Pedrazzini, selecționerul naționalei feminine: Unitatea echipei e bună

România conduce grupa cu 6 puncte. Ultimul meci al Naționalei Feminine de Fotbal a fost victoria de acasă contra Kazahstanului, scor 1-0, în luna aprilie, succes înregistrat imediat după numirea italianului Massimo Pedrazzini ca selecționer al României. Naționala noastră conduce în grupă cu 6 puncte, urmată de Armenia, 3 puncte, Bulgaria, 3 puncte și Kazahstan, 0 puncte.

Cred ca aceste 6 puncte nu au fost întâmplătoare, mai ales că a fost vorba despre un parcurs de succes realizat într-un timp foarte scurt. Fetele s-au motivat foarte mult astfel că am reușit să adunăm aceste 6 puncte, iar noi de acolo repornim, mai ales că încă nu am ajuns la momentul calificării. Trebuie să fim atenți, concentrați pe ceea ce ne-am propus, începand cu antrenamentele și cu meciul în sine. Unitatea echipei este bună, la fel și integrarea jucătoarelor, mai ales având în vedere timpul scurt, a declarat selecționerul naționalei feminine, Massimo Pedrazzini.

Teodora Meluță este accidentată, nu va fi vineri pe teren

Față de lotul inițial, au avut loc trei modificări în lotul României pentru meciurile contra Bulgariei: fundașul Politehnicii Timișoara, Teodora Meluță, accidentată, nu va evolua împotriva Bulgariei. În locul ei a fost convocată Alexandra Tunoaia, de la gruparea italiană Brescia. Totodată, portarul Reka Tanko nu va putea participa la această acțiune a echipei naționale, în locul ei fiind convocată Sara Câmpean, iar Claudia Bistrian a fost înlocuită de Sonia Bumbar, din cauza unei probleme medicale.

Cele 23 jucătoare convocate de selecționerul Massimo Pedrazzini pentru meciul cu Bulgaria sunt:

PORTARI: Andreea PĂRĂLUȚĂ (Fortuna Hjorring | Danemarca), Camelia CEASAR (AS Roma | Italia), Sara CÂMPEAN (Politehnica TM);

FUNDAȘI: Antonia BRATU (Politehnica Timișoara), Erika GERED (Diosgyori VTK | Ungaria), Brigitta GODER (Ferencvarosi TC | Ungaria), Alexandra TUNOAIA (Brescia Calcio Femminile | Italia), Ana Maria STANCIU (Farul Constanța); Maria STAMATE (Universitatea Cluj), Simona SIGHEARTĂU (Universitatea Cluj);

MIJLOCAȘI: Ioana BORTAN (Farul Constanța), Olga IORDĂCHIUȘI (Farul Constanța), Ioana BĂLĂCEANU (Universitatea Cluj), Giorgiana VASILE (CS Gloria 2018 BN), Andrea HERCZEG (FK Csikszereda Miercurea Ciuc), Ștefania VĂTAFU (RSC Anderlecht | Belgia), Mihaela CIOLACU (Universitatea Cluj), Ana VLĂDULESCU (Haladás-Viktoria FC | Ungaria), Sonia BUMBAR (Universitatea Cluj),

ATACANȚI: Florentina OLAR (Fortuna Hjorring | Danemarca), Carmen MARCU (Universitatea Cluj), Cristina CARP (Young Boys Berna | Elveția), Florentina ISTRATE (Farul Constanța).

Fetele și femeile din fotbalul românesc au nevoie de susținere

Din dorința de a schimba lucrurile Naționala Feminină de Fotbal a României a lansat în 2023 campania „Modele de Femeie”, o inițiativă inspirațională care are ca scop principal normalizarea prezenței femeilor în fotbal și încurajarea acestora să-și urmeze pasiunea și să-și atingă potențialul, atât în acest domeniu, dar și în oricare altă sferă a vieții. În cadrul campaniei, jucătoarele din Naționala Feminină de Fotbal a României au un rol central în promovarea mesajului de normalizare și împărtășesc poveștile lor personale despre provocările și succesele din cariera lor în fotbal. Campania „Modele de Femeie” continuă și anul acesta, de aceasta dată având ca scop principal normalizarea susținerii acestora, sub ideea de “ Album de familie” , prin care familia, prietenii, dar și fanii fotbalistelor își arată sprijinul față de acestea. Campanie include o serie de fotografii de tip album foto prin care cei dragi transmit mesaje de încurajare și susținere fetelor din Naționala Feminină de Fotbal.

România se află pe locul 89 din 153 de țări în ceea ce privește egalitatea de gen

Peste 96% din femeile din România declară că pregătesc mâncarea, spală vasele și hainele, în timp ce 95% declară că fac curat în casă, iar 94% calcă rufele, conform unui studiu efectuat de Centrul Filia. Mai mult, România se clasează pe ultimul loc în ceea ce privește Indicele Egalității de Gen în Uniunea Europeană, cu un scor de 56.1 din 100, fiind cu 14.1 puncte sub media UE. Bulgaria are un scor de 65.1, iar Ungaria, penultima în acest clasament, are 57.3. La nivel mondial, potrivit unui raport al Forumului Economic Mondial, România se află pe locul 89 din 153 de țări în ceea ce privește egalitatea de gen.

