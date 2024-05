Road Runs Out - o colaborare între Sonny Wern și Stephen Puth

Sonny Wern este artistul din spatele senzației virale "Dance For Me (1,2,3)", care a cucerit lumea cu peste 80 de milioane de stream-uri. Călătoria lui Sonny a început la doar 8 ani, când a început ca toboșar și ulterior a făcut tranziția către DJ și producător muzical. Cariera sa a început modest, dar curând a avut contribuții semnificative la artiștii de hip-hop olandezi și multiple discuri de aur în Olanda. În 2021, Sonny a făcut un pas îndrăzneț în lumea dance și EDM. Acesta și-a lansat cariera dance cu o colaborare cu HUTS numită "Red Lipstick", care a obținut o recunoaștere Double Impala Silver și chiar a apărut într-un film pe Netflix. În octombrie 2023, a lansat single-ul "Dance For Me (1, 2, 3)". Această piesă a devenit virală pe social media, acumulând peste 100 de milioane de vizualizări. A ajuns rapid în toate topurile majore de pe Spotify, inclusiv top 50 în Olanda, Germania, Belgia, Elveția, Austria și peste 30 de topuri virale din top 50, inclusiv global top 50.

Succesul piesei "Dance for Me" a rezultat în 100 de mii de followeri pe TikTok și 86 de mii pe Instagram. Acest succes a atras suportul unor DJ de top precum Afrojack, Dimitri Vegas, Gabry Ponte, Mike Williams, KSHMR și W&W. Sonny a încheiat anul 2023 într-o notă înaltă cu remixuri oficiale pentru R3HAB, Timmy Trumpet și Jazzy. Sezonul festivalurilor este plin de spectacole, cu Sonny performând la cel mai mare festival din Olanda, 'Paaspop'. De asemenea, va performa la Tomorrowland Presents Dimitri Vegas & Like Mike la USHUAIA, Ibiza, Parookaville, Wish Outdoor, Dreamfields și multe altele în întreaga lume. Sonny Wern este cu siguranță un artist de urmărit!

Stephen Puth știe că cele mai puternice și sincere melodii din istoria popului sunt despre iubire. Cântăreț, compozitor și muzician, Puth scrie și melodii despre problemele inimii. Dar, în loc să se plângă de ceea ce merge prost în relații, tânărul de 24 de ani din New Jersey se concentrează pe micile momente aleatorii care pot deveni impregnate în memoria cuiva. „Este plictisitor să cânți doar despre cum ai fost rănit", declară Puth. „Încerc să mă concentrez pe lucrurile mici, specifice, pe care nu le pot uita, lucruri pe care nu le-am considerat importante la momentul respectiv, dar care ulterior devin amintiri emoționale puternice." Puth face exact asta în single-ul său de debut pentru Arista Records, "Sexual Vibe" — o melodie cu accente retro „despre acel moment când vezi pe cineva dincolo de cameră, poate la o petrecere, și cum te simți înainte să se întâmple ceva", spune Puth. „Poate că nu se va întâmpla nimic, dar poate începeți să vorbiți, poate începeți să dansați — este vorba despre anticipare și unde te duce. Când scriu, sunt interesat de cum a început ceva, cum s-a terminat și tot ce e între."