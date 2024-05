Anca Dumitra, imagine adorabilă cu burtica de gravidă. Actrița va naște peste 3 luni!

Actrița Anca Dumitra, cunoscută pentru rolul său din serialul „Las Fierbinți” de la Pro TV, a atras atenția tuturor cu cea mai recentă imagine postată pe rețelele de socializare. În vârstă de 36 de ani, Anca a anunțat în aprilie că este însărcinată cu primul ei copil, iar acum a împărtășit o fotografie cu burtica de gravidă, încântându-și fanii de pe Instagram.

În imaginea publicată pe Instagram, unde are peste 180.000 de urmăritori, Anca Dumitra apare într-o rochie furou neagră, decoltată, ce îi pune în evidență burtica de gravidă și zâmbetul radiant. Fotografia, făcută în oglindă, a strâns rapid aprecieri și comentarii de la fani, care i-au transmis mesaje de felicitare și susținere.â

Anca Dumitra a vorbit deschis despre sarcina sa în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, dezvăluind că se află în trimestrul al doilea și că se simte foarte bine.

„Mă simt foarte bine. Nu am nicio problemă, nicio treabă, nicio greață, trimestrul doi. Trimestrul unu a fost un pic dificil, dar nu ceva exagerat, au fost mici grețuri, dar acum totul este foarte bine. Am energie, am poftă de mâncare”, a spus actrița.