Nicoleta Nucă, despățire după 7 ani de relație: Oamenii de acest gen nu se schimbă...

După o relație de peste 7 ani, Nicoleta Nucă și toboșarul Alex Ursache au decis să meargă pe drumuri separate. Artista, prezentă la un eveniment monden, a acordat un interviu pentru revista Unica, în care a vorbit deschis despre despărțire și despre experiențele sale dintr-o relație toxică trăită în trecut.

Recent, Nicoleta Nucă a anunțat pe conturile de socializare că relația sa cu Alex Ursache a ajuns la final. Cei doi au fost împreună timp de 7 ani, iar în ultima perioadă, artista a vorbit despre posibilitatea unei nunți. Cu toate acestea, motivele care au dus la despărțire nu au fost dezvăluite publicului.

În interviul pentru Unica, Nicoleta Nucă a vorbit despre relația toxică pe care a avut-o în trecut, o experiență dureroasă care a inspirat piesa „Nenorocit”. Artista a considerat că este momentul să vorbească deschis despre această perioadă din viața ei, pentru a închide un capitol dificil și pentru a oferi curaj celor care se află în situații similare.

„M-am legat de o relație din trecutul meu îndepărtat, de o relație toxică, pentru că îmi doream să fie un moment de închidere al trecutului. Am vrut să vorbesc despre ceva ce nu mai vorbisem în trecut, și anume despre mine. Dacă în alte piese am vorbit de experiențele altora, de data asta am ales să vorbesc de experiența mea în totalitate. Am plecat cu ideea să fie un manifest și pentru oamenii care se află în relații toxice. Ca să își facă curajul să plece de acolo, pentru că oamenii de acest gen nu se schimbă. Lucrurile nu o să se îmbunătățească niciodată, ci o să se deterioreze în timp”, a declarat Nicoleta Nucă.