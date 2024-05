Molella x Gamuel Sori x Minelli - Let's Dance (Volare): experiența electrizantă care te va face să cânți

DJ-ul și producătorul Molella a dominat topurile europene în anii '90. Chiar și astăzi, cântecul "Freed From Desire" de Gala rămâne un imn imens în întreaga lume. Molella a colaborat cu artiști internaționali precum The Outhere Brothers, Fast Eddie, Heaven 17, KT Tunstall și a remixat cei mai mari artiști italieni: Jovanotti, Gemelli Diversi, 883, Vasco Rossi, pentru a numi doar câțiva. Împreună cu prietenii săi DJ Albertino, "Get Far" Fargetta și Prezioso, a făcut turnee prin Italia cu "Deejay Time", cel mai mare show live de muzică electronică din Italia. DJ-ul și producătorul italian Gamuel Sori, cunoscut pentru "grooves made in Italy", îmbină influențele disco, house și electronice pentru a crea piese captivante de EDM. Lansându-și cariera în 2020, a câștigat recunoaștere cu piesa sa de debut "Money's Gone" pe BBC Radio 1. Curând a devenit o prezență constantă în cluburile din Italia, obținând rezidențe în locații de top precum Number One Disco, cel mai mare club din Italia. Gamuel Sori a co-produs piesa certificată cu platină "FASHION" alături de rapperii italieni ANNA, Lazza și Tony Effe. Colaborând cu vedete internaționale precum INNA, Gromee și Mr. Belt & Wezol, muzica sa a ajuns la publicul din peste 10 țări și a dus la prestații la Amsterdam Dance Event. În 2024, a creat Mixmarathons pentru SLAM! (NL) și a cântat live pe un acoperiș din Berlin. La începutul anului 2024, Gamuel Sori a colaborat cu Tujamo pentru piesa "Sometimes", care a ajuns pe locul #20 în German Dance Charts. În această vară, va pleca în turneu cu Tujamo, cântând la festivaluri mari precum Untold Festival și Satisfaction Astana din Kazahstan. Citește și: Ecouri ale regretului: Deja Vu Gromee x Gamuel Sori x Kairos Grove

DJ-ul german Tujamo și DJ-ul italian Gamuel Sori dezvăluie imnul lor colaborativ tech house: Sometimes

Un moment de libertate pentru ochii tăi - Us (videoclip oficial) - Gamuel Sori x Lovespeake Minelli este una dintre cele mai de succes artiste și compozitoare din Europa de Est, având la activ numeroase hituri pentru ea însăși și pentru alți artiști celebri. Lansările ei "Rampampam" și "Nothing Hurts" au dominat topurile muzicale globale, acumulând peste 500 de milioane de stream-uri și mai mult de 400 de milioane de vizualizări pe YouTube. "Rampampam" a ajuns pe locul 1 în Radio Airplay în 24 de țări, locul 4 în topul Global Shazam și locul 1 în Global Dance Shazam. Minelli are peste 1 miliard de stream-uri din creditele sale de compoziție și 1,3 miliarde de vizualizări pe canalul său de YouTube. Piesa ei "Deep Sea" cu DJ R3HAB, de pe albumul "Silver & Gold - Chapter II", a fost inclus în playlist-uri importante de pe Spotify și Apple Music și a fost difuzat pe radiourile din toată Europa. "Silver & Gold" a fost apreciat pe plan mondial, câștigând peste 30 de milioane de streamuri pe Spotify. Influența lui Minelli se extinde dincolo de performanțele ei; este o creatoare de hituri versatilă pentru alți artiști. Sunetul ei unic și piesele de top au consolidat-o ca o figură cheie în muzica contemporană. Cu o bază de fani globală în continuă creștere și un catalog impresionant, Minelli continuă să împingă limitele muzicii pop și dance.

