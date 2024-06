Oana Moșneagu și Vlad Gherman, nuntă ca în filme! Imagini emoționante de la cununia religioasă

în data de 2 iunie 2024 a avut loc cununia religioasă a îndrăgitului cuplu Vlad Gherman și Oana Moșneagu. După o frumoasă poveste de iubire și o perioadă intensă de pregătiri, cei doi au pășit încrezători în biserică, unde au spus „Da!” în fața preotului care a oficiat slujba cununiei.

Vlad și Oana au ținut să împărtășească bucuria acestui moment unic și cu fanii lor de pe rețelele de socializare. Imediat după ceremonie, proaspeții însurăței au încărcat imagini superbe din biserică, surprinzând emoția și fericirea care i-au însoțit pe parcursul întregii zile. Pe treptele bisericii, cei doi s-au sărutat pătimaș, iar acest moment a fost imortalizat în fotografii ce vor rămâne o amintire prețioasă.

Oana Moșneagu, vizibil emoționată, a împărtășit și un mesaj de suflet pe internet, adresat soțului său și tuturor celor care i-au susținut în acest drum:

„Meet the Ghermans❤️ 3 ani ne-au adus aici. Alți mulți ne-au plimbat prin alte părți, dar ne-am găsit. Să ne trăim cu bucurie și să nu uităm niciodată că viața asta ne-a fost dată ca să împlinim ce în altele nu ne-a fost dat. Welcome love, stay here forever”.