ENELI lansează albumul de debut Sad Girls Club

ENELI lansează astăzi, 31 mai, mult-așteptatul său album de debut, intitulat "Sad Girls Club". Materialul include 10 melodii originale care dezvăluie talentul și sensibilitatea artistică a lui ENELI, abordând teme profunde și personale cu care mulți ascultători se vor putea identifica.

"Sad Girls Club" este o colecție de melodii ce explorează diverse aspecte ale experienței umane, de la iubire și pierdere, până la puterea de a merge mai departe. Fiecare piesă este o poveste în sine, construită pe baza versurilor introspective și a unei producții muzicale rafinate, care combină elemente de pop, indie și electronic.



Tracklist-ul albumului "Sad Girls Club":



1. Sad Girls Club

2. Private Superstar

3. I Got What You Need

4. Ego

5. Far from Anywhere

6. Gemini

7. Something About You

8. If You Never

9. Oh My God

10. Mad World



"Sad Girls Club" este mai mult decât un simplu album; este o invitație la introspecție și la descoperirea puterii interioare. ENELI reușește să creeze o conexiune profundă cu ascultătorii prin autenticitatea și emoția transmisă în fiecare piesă.



ENELI declară: „Acest album reprezintă o parte din sufletul meu. Am pus multă pasiune și sinceritate în fiecare melodie și sper ca oamenii să simtă asta și să se regăsească în muzica mea. 'Sad Girls Club' este pentru toți cei care au simțit vreodată durerea și au găsit puterea să se ridice."



Albumul "Sad Girls Club" este disponibil pe toate platformele de streaming, inclusiv Spotify, Apple Music, Deezer.



Eneli este o artistă și compozitoare română cunoscută pentru vocea sa distinctivă și capacitatea de a transmite emoții puternice prin muzică. Cu o carieră în ascensiune, Eneli a colaborat cu numeroși artiști de renume și a acumulat milioane de ascultări pe platformele de streaming. "Sad Girls Club" marchează un nou capitol în cariera sa, evidențiind maturitatea artistică și talentul său remarcabil.

ENELI este una dintre artistele din România care a cucerit topurile internaționale. Printre piesele care au depășit granițele tării se numără "Tell Me Who" și "Back To Me" în colaborare cu Vanotek, "Save Me" alături de producătorul turc Mahmut Orhan, dar și hit-ul "Mhm Mhm" împreună cu Manuel Riva, piesă care a urcat până pe locul 3 în topul Breakout Billboard Club din Statele Unite și a fost nominalizată în 2016 la MTV Europe Music Awards, la categoria "Best Romanian Act".