Adela Popescu, emoții pentu mama sa! Diagnosticul primit de medici s-a dovedit a fi o alarmă falsă

Adela Popescu, mereu cu zâmbetul pe buze în fața fanilor săi, a dezvăluit recent că ultimele luni au fost deosebit de dificile pentru ea și familia sa. Vedeta a împărtășit publicului momentele grele prin care a trecut, provocate de problemele de sănătate ale mamei sale. Mama Adelei a fost suspectată de o boală gravă, iar această veste a tulburat profund echilibrul familiei.

În urmă cu ceva timp, panica s-a instaurat în familia Adelei Popescu când mama ei a fost diagnosticată inițial cu o boală severă. Verdictul inițial al medicilor a zdruncinat-o pe soția lui Radu Vâlcan, însă, din fericire, în urma unor analize mai amănunțite, s-a dovedit că a fost vorba doar de o alarmă falsă.

„Am avut de curând o perioadă în care am avut emoții cu mama mea, dar au fost doar emoții și atât… Am făcut niște investigații mai amănunțite. Cert este că în perioada aceea am testat un pic ce înseamnă să fii pe muchie de cuțit. Și unii oameni chiar trec prin asta cu adevărat. Eu m-am rugat la Dumnezeu și la mine a fost, din fericire, doar o alarmă falsă. Dar perioada până ne-am lămurit… a fost ceva de nu mai aveam aer,” a declarat Adela Popescu, potrivit viva.ro.