Dorința, pasiune și vicii Eligarf și Raluka se joacă cu focul în noul videoclip senzual și misterios Șah Mat

Eligarf, alături de Raluka, au lansat cel mai nou single ,,Șah Mat", alături de un videoclip provocator și plin de mister. Într-un joc seducător de atingeri, Raluka, îmbăcată într-un port-jartier, alături de Eligarf, lansează o piesă care te seduce de la primul play.

,,Șah Mat" este un must hear și un must see, care îți captează atenția combinând perfect muzica și imaginile. Regizat de Cristi Roman, videoclipul le pune în lumină pe Eligarf și Raluka în rolurile principale, explorând o poveste de seducție și chimie care îți vor da <șah mat>.

În producția lui Andi Horjea, cu versurile scrise de Eligarf, ,,Șah Mat", te poartă într-un delir fascinant, care îți va rămâne în minte mult timp de acum încolo.

,,Am scris <Șah Mat> în 2022 și nici nu-mi imaginam că o voi lansa împreună cu Raluka. Piesa a luat naștere într-o noapte târzie, când dorința, pasiunea și viciul s-au împletit într-o poezie.", spune Eligarf.

,,Șah Mat" este disponibilă pe toate platformele de streaming YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer și Tidal.