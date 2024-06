5000 de spectatori s-au întâlnit cu 13 x Smiley într-o călătorie de entertainment suprem prin SmileyVerse, la Arenele Romane

5000 de spectatori au umplut până la ultimul loc Arenele Romane, de 1 iunie, și au întâlnit nu doar un Smiley mult așteptat în cel mai important concert al său din an, ci 13 x Smiley din lumi imaginare și au compus, împreună cu propriile lor proiecții, SmileyVerse, un concept de show unic și revoluționar, un mix de muzică, creativitate, inteligență artificială, tehnologie și introspecție cu care artistul își dorește în curând să călătorească prin toată țara într-un turneu multisenzorial.

Aproape 3 ore de show live, 33 de piese-hit, cele mai multe cântate vreodată de Smiley într-un singur concert, care trasează toată istoria POP a artistului, reorchestrate și interpretate într-o manieră inedită de către „cea mai tare trupă din Sud Estul Europei”, îmbogățită live de Qvartetul Muse și trei artiști suflători, au purtat publicul într-o călătorie epică pe note prin timp, spațiu și tărâmuri pline de „ce-ar fi fost dacă”.

„Pe 1 iunie ne-am plimbat pe un drum multimedia prin multe timpuri și spații, de la copilăria din Pitești, am dat o fugă prin Tibet și am ajuns chiar și pe Marte în căutarea celei mai bune versiuni Smiley. Am gândit un show în care Inteligența Artificială, tehnologia și imaginația au pus în scenă muzica și au creat un adevărat SF live în care am văzut cu ochii publicului ce-ar fi fost și mai ales ce aș fi fost dacă aș fi luat alte decizii decât cele pe care le-am luat. Am cântat mult, cele mai multe piese pe care le-am integrat într-un concert până acum și cele mai cunoscute, pentru că mi-am dorit să aduc în SmileyVerse toate universurile din mine, trăite sau omise din cauza unor decizii luate de-a lungul timpului sau a timpurilor.”, a povestit Smiley euforic, imediat după ce a ieșit de pe scena Arenelor Romane, locul în care se simte cel mai bine cântând și în care se bucură că s-a întors pentru concertul lui traditional de 1 iunie.