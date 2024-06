Ramona Păun s-a căsătorit în secret, la New York! Imagini inedite din cea mai frumoasă zi a prezentatoarei tv

Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive de la ProTV, a spus cel mai sincer DA în New York. Departe de ochii curioșilor, știrista a avut parte de cea mai frumoasă zi din viața sa, alături de partenerul ei de peste un deceniu, Cosmin Mihăiță, nepotul lui George Mihăiță.

Ramona Păun a ales o rochie albă, scurtă, accesorizată cu un voal lung. Vedeta a împărtășit cu internauții imagini din ziua cea mare.

„Am plecat Păun la New York și mă întorc Mihăiță. 🥰 Am zis DA în orașul visurilor noastre. ♥️”, a scris prezentatoarea tv.

Soțul Ramonei este nepotul actorului George Mihăiță și este un influent om de PR. Fost coleg de redacție cu Ramona, Cosmin Mihăiță s-a îndrăgostit de frumoasa prezentatoare în urmă cu mai bine de 10 ani.

Ramona Olaru iubește din nou!Cerința pe care trebuie să o îndeplinească iubitul: să am o bază în bărbatul de lângă mine...

„Ne-am cunoscut în redacție, în urmă cu mulți ani. Am fost doar colegi o perioadă, până când am simțit că între noi există o energie dincolo de profesie. Ne-am acordat timp să ne descoperim unul pe celălalt și acum suntem recunoscători că am avut șansa să ne întâlnim”, a declarat Ramona într-un interviu pentru Libertatea.