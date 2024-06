Transformarea lui Connect-r! Ce l-a făcut pe artist să se apropie de religie și să își schimbe radical percepția asupra vieții?

Connect-r este unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului. Cu toate acestea, fanii au putut observa că artistul a avut parte de mai multe transformări radicale în ultimii ani. Despre acestea, artistul a vorbit recent și a dezvăluit că nașterea fiicei sale și problemele de sănătate ulterioare l-au făcut să cadă într-o depresie adâncă.

„Eu, până la ea, eram mega-vicios, mega-vanitos în special. Vine ea, se întâmplă niște lucruri cu sănătatea ei și devin dintr-un munte de om arogant cu nasul pe sus, eu sunt Connect-R, în cel mai depresiv om, vulnerabil, pentru că mi-am dat seama că puteam s-o pierd. Nu conștientizam că aș putea s-o pierd.

Mă scoate din toată treaba aceea, mă bagă într-o introspecție totală, caut vindecarea prin tot felul de lucruri, prin rugăciune puternică, și observ uneori că vindecarea nu se face decât eu cu mine și căutând în acest mine. Îmi aduc aminte de etimologia numelui ei. Maya, în limba hindusă, înseamnă iluzie’. Maya, în etimologia rusă, înseamnă început de primăvară, început de viață nouă. Eu am fost într-o Maya, într-o iluzie, și am început o primăvară și o viață nouă și poate am înflorit mai mult decât eram înainte și mi-am dat seama de lucruri atât de frumoase și de profunde doar datorită ei.

Până atunci nu puteai, nu aveai cum să mă clintești și a venit copila asta Maya să-mi arate în ce iluzie trăiam eu, că asta înseamnă iluzie. Acolo au năpădit toate fricile, m-a terminat, am fost la psihologi, n-am reușit mare lucru”, a mărturisit Connect-R, în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Bobonete.