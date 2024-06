Mira a ieșit din operație! După ce și-a adunat curajul, artista s-a supus unei intervenții chirurgicale necesare

Mira a trecut printr-o experiență semnificativă în viața personală. Aceasta a suferit recent o intervenție chirurgicală pentru a-și corecta problemele de vedere, o decizie care a implicat mult curaj și determinare. Artista a împărtășit fanilor săi detalii despre operație și cum se simte acum, dovedind o dată în plus transparența și deschiderea față de comunitatea sa online.

Într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, Mira a dezvăluit că a ales să facă operația pentru a scăpa de ochelari și a se bucura de o vedere clară. Deși a avut temeri inițiale, a decis să meargă înainte cu intervenția, încredințându-și sănătatea în mâinile profesioniștilor medicali.

Artista a explicat că înainte de operație a efectuat toate investigațiile necesare pentru a se asigura că totul este în regulă. Procedura, denumită Smile Pro, a decurs fără durere, iar Mira a dorit să le asigure pe fanii săi că totul a fost foarte simplu și lipsit de disconfort.

„Se pun picături anestezice, deci nu simți nimic, nicio durere în timpul intervenției. (…) Procedura asta pe care eu am făcut-o se numește Smile Pro. Mi-am dorit foarte mult să o fac pentru că este cea mai puțin dureroasă, e mult spus, pentru că nu doare deloc. În timpul intervenției se simte ușoară presiune iar după ce m-am operat am simțit vreo jumătate de oră o usturime mică și un mic disconfort, după care nu am mai simțit nimic, am rămas așa doar cu ceață pe ochi câteva zile. Asta este tot.”, a explicat Mira.