Oana Moșneagu, reacție ironică după ce Oana Roman a criticat-o pe Ioana Blaj pentru ținuta aleasă la nunta sa

Ioana Blaj a fost recent subiectul unei controverse aprinse după ce a ales să se îmbrace în alb la nunta Oanei Moșneagu și a lui Vlad Gherman. Prezența ei la eveniment, într-o rochie albă, a provocat reacții critice în mediul online, mulți considerând că aceasta a încălcat o regulă esențială din Codul Bunelor Maniere și că a eclipsat mireasa.

Oana Roman nu a ezitat să își exprime opinia în legătură cu gestul Ioanei Blaj. Pe Instagram, aceasta a subliniat faptul că regula privind interdicția de a purta alb la nunți nu este una nescrisă, ci este prevăzută explicit în Codul Bunelor Maniere. Ea a subliniat importanța respectării acestor reguli și a îndemnat la cunoașterea și aplicarea lor în mod corespunzător.

În replică, Oana Moșneagu, proaspăta mireasă, a reacționat cu umor, dezvăluind că și-a sfătuit invitații să evite culorile întunecate la nuntă. Ea a declarat că, deși inițial a fost surprinsă de alegerea vestimentară a Ioanei Blaj, nu a acordat atenție acestui detaliu, concentrându-se mai degrabă pe bucuria evenimentului și pe prezența tuturor invitaților.

„Mamă, cât scandal s-a făcut în online că a venit Ioana în alb, mare dramă, mare tragedie. Eu am fost surprinsă în prima secundă când am văzut-o. M-am uitat la ea și am zis: «Ai venit în alb?». Și ea a zis că «Da, nu aveam nimic colorat și tu ai zis că în negru nu se poate», și am zis: «E bine, să fii sănătoasă», după care am dansat toată noaptea.

Adică am fost surprinsă, o secundă am avut reacția asta, după care nu mi-a păsat, pentru că nu despre asta era vorba, despre ce culoare poartă ea sau altcineva, ci era vorba despre bucuria pe care o avea să fie lângă noi, pe care o împărtășeam cu toți invitații și noi cu ei și asta a contat mai mult decât dacă a venit cineva în alb. Asta e o chestie de detaliu, de care oamenii din online evident că se leagă, pentru că trebuie să se lege de ceva”, a declarat Oana Moșneagu, la Antena Stars.