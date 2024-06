Cher, secretul unei relații împlinitoare cu iubitul cu 40 de ani mai tânăr. Ce obicei respectă în fiecare dimineață

Cher este îndrăgostită până peste cap de iubitul său cu 40 de ani mai tânăr, Alexander Edwards, și dezvăluie secretele sale pentru a rămâne tânără și energică. Într-un interviu recent pentru DailyMail, Cher a oferit detalii despre rutina ei zilnică și filosofia de viață care o mențin într-o formă de invidiat.

Cher și Alexander Edwards, de 37 de ani, și-au oficializat relația în noiembrie 2022, când au fost văzuți împreună pentru prima dată ținându-se de mână. Cuplul a început să vorbească prin mesaje după ce Alexander a obținut numărul lui Cher de la o cunoștință comună. Deși Cher își sfătuiește prietenele să nu se îndrăgostească de bărbați mai tineri, ea a recunoscut că nu a putut rezista farmecului lui Alexander.

Cher consideră că pofta de viață este un alt secret al tinereții sale:

Cher a subliniat că evitarea alcoolului și a fumatului joacă un rol crucial în menținerea sănătății și vitalității sale.

„Nu prea beau și nu fumez. Prietenii mei mereu îmi spun, ‘Cher, ești plictisitoare – bea un pahar de șampanie.’ Am băut două pahare acum câteva nopți pentru că mă tachinau. A fost în regulă, dar nu-mi place în mod deosebit gustul. Am fumat când eram tânără, dar am renunțat când am rămas însărcinată cu fiul meu și nu am mai fumat de atunci.”