50 Cent include Bucureștiul pe harta concertelor sale!

50 Cent, artistul incontestabil al hiphop-ului internațional este capul de afiș al evenimentului Summer in the City care va avea loc pe 18 august la Romaero, București.

Solistul va interpreta live câteva dintre cele mai faimoase hit-uri, precum „In Da Club”, „Candy Shop”, „Just a Lil Bit”, creând o atmosferă incendiară într-o producție de amploare oferind un show imersiv și memorabil!

Încă de anul trecut, 50 Cent a pornit în turneul global „The Final Lap Tour” cu peste 103 spectacole în 35 de țări. Turneul a început în America de Nord și a continuat în Europa și Australia, înregistrând peste 1 milion de bilete vândute, fiind sold-out în majoritatea țariilor.

Dar cine este 50 Cent? Născut în Queens, New York, Curtis Jackson și-a început cariera muzicală în 1996; în anul 2000 a înregistrat albumul de debut „Power of the Dollar” împreună cu casa de discuri Columbia Records.

În 2002, melodia „Guess Who’s Back” a fost decoperită de celebrul Eminem care l-a semnat pe 50 Cent la compania sa, Shady Records. De altfel, de-a lungul timpului, 5o Cent a colaborat cu cele mai mari nume din industrie, precum: Timbeland, Justin Timberlake, Eminem și mulți alții.

Albumul său de debut, „Get Rich or Die Tryin’” a fost lansat în 2003, iar marea lovitură muzicală a fost single-ul „In da club”, premiat cu nouă discuri de platină de Recording Industry Association of America.

În același an, el și-a lansat propria casă de discuri G-Unit Records, unde a semnat rappers de pe Coasta de Est a Americii. Cel de-al doilea album, The Massacre, lansat în 2005 a cunoscut un succes fulminant prin melodia „Candy Shop”. Au urmat mai multe albume cu sound comercial, precum „Curtis” (2007), „Before I Self Destruct” (2009), “Animal Ambition” (2014).

De-a lungul timpului, 50 Cent a vândut peste 30 de milioane de albume la nivel mondial, primind numeroase premii, precum Grammy Award, Primetime Emmy Award, Billboard Music Awards (mai exact 13 la număr), trei distincții (American Music Awards) și patru premii BET Awards.

A fost nominalizat în lista celor mai buni „50 de rapperi” de către Billboard, pe poziția 17, iar revista Rolling Stone a inclus „Get Rich or Die Tryin’” în lista celor mai bune o sută de albume din anii 2000.

Solist, actor, producător de film el a câștigat o avere în 30 de ani pe scena vieții!

Curtis James Jackson și-a valorificat pe deplin atuurile de vedetă internațională pentru a se transforma din artist în actor, producător de film și antreprenor. „Get Rich or Die Tryin’” este motto-ul său în viața, de vreme ce a câștigat peste 100 de milioane de dolari din parteneriatul cu VitaminWater, un brand pe care l-a endorsat în cântecele sale și aparițiile publice.

Hip Hopper-ul are o viața personală demnă de un film, el considerându-se un adevărat „luptător” a timpurilor moderne și un „produs” al societății în care s-a format! Solistul și-a folosit faima și averea și în scopuri nobile: a lansat Fundația G-Unity, pentru a sprijini programele care promovează abilitățile sociale și de leadership al tinerilor; a devenit autor de cărți motivaționale, lansând trei cărți: „The 50th Law”, „Hustle Harder, Hustle Smarter” și ”From Pieces to Weight: Once Upon...”

Din 2014, 50 Cent s-a focusat pe cariera sa filmografică, înființând propria să companie G-Unit Films and Television Inc. prin care a produs serialul Power (2014-2020), una dintre cele mai vizionate serii de pe Netflix!

Ca actor, 50 Cent a jucat în filmul autobiografic „Get Rich or Die Tryin’” (2005), Home of the Brave (2006), Righteous Kill (2008).

În 2016, 50 Cent a primit o stea pe The Hollywood Walk of Fame și a primit un premiu NAACP pentru cel mai bun regizor într-un serial dramă.

Mai multe despre povestea lui personală vom descoperi la Summer in The City Event (18 august, Romaero) când își va spune povestea de viața în versuri, pe ritmuri de hip-hop și rap.

Lui 50 Cent i se vor alătura pe scenă nume importante din hip-hop-ul local, primul artist confirmat fiind Puya& friends într-un show cu mari surprize!

Hiphop-ul revine la putere în acest an sub umbrela Summer in the City.

Biletele vor fi disponibile pe IaBilet și Entertix.

Pretul biletelor:

Diamand circle: 599,50 Lei

Golden Circle: 501,40 lei

Early Bird: 414,20 lei

General Access 370,60 lei

Early Bird: 283,40 lei

Acces: ora 15:00

Ne angajăm să promovăm un eveniment Summer in the City sustenabil. Vă rugăm să luați în considerare:

● Utilizarea transportului verde.

● Reducerea consumului de plastic.

● Reciclarea corectă a deșeurilor.

● Consumul responsabil.

● Grija față de mediu prin respectarea curăteniei dupã eveniment.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în promovarea unui eveniment responsabil cu grijã fatã de mediu.

https://www.youtube.com/watch?v=4iPJ3gSaPrI

https://www.youtube.com/watch?v=5qm8PH4xAss

Vizionare placuta