Cristi Mitrea neagă acuzațiile de violență: Nu am lovit niciodată o femeie...

Tensiunile dintre Cristi Mitrea și Zanni au atins un nou nivel în emisiunea „La Măruță”, unde Zanni a adus în discuție acuzațiile de violență domestică făcute de Andreea Mantea împotriva fostului ei iubit. Într-un schimb aprins de replici, Zanni l-a acuzat pe Mitrea de comportament agresiv, amintind de declarațiile Andreei Mantea, care susținea că a fost lovită de Mitrea în timp ce era însărcinată.

Invitat de Cătălin Măruță să-și spună partea de poveste, Cristi Mitrea a negat categoric toate acuzațiile de violență, afirmând că nu există nicio plângere penală împotriva sa și nicio dovadă care să susțină aceste acuzații.

„Nu, nu am avut, referitor la ce spunea copilul acesta (n.r. – Zanni), și cu agresiunile nu, nu am primit nicio înregistrare cu mine fiind agresiv cu o femeie și nu am niciun raport de la poliție, în legătură cu asta. E ușor să pozezi în victimă în ziua de azi și lumea… vorbeam de victimele astea (n.r. – din emisiune), la ce s-a întâmplat aici”, a spus Cristi Mitrea.

În urmă cu ceva timp, Andreea Mantea a povestit pe rețelele de socializare despre un episod traumatizant din viața ei, acuzându-l pe Cristi Mitrea că ar fi agresat-o fizic în perioada în care era însărcinată. Prezentatoarea de la Kanal D a explicat că a ales să nu facă publică această suferință pentru a-și proteja fiul, David.

„A venit timpul să vă fac o confesiune. Este despre mine și despre copilul meu. M-am ferit să vorbesc public despre povestea dintre mine și tatăl copilului meu pentru că mi-a fost mult prea greu și prea rușine să îmi expun public toată suferința prin care am trecut. Mi-a fost prea rușine ca acest copil să vadă sau să citească despre tot ce mi-a făcut tatăl lui. Am vrut să îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec”, a mărturisit Andreea Mantea.