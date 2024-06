Cât a cheltuit Dinu Maxer pe inelul de logodnă pentru Magdalena Chihaia? Artistul, ajutor din partea soacrei

Dinu Maxer a făcut marele pas și s-a logodit cu iubita sa, Magdalena Chihaia, într-un cadru idilic la Veneția. Artistul în vârstă de 50 de ani a organizat o cerere în căsătorie de neuitat, ajutat de viitoarea sa soacră, pentru a face momentul cât mai special pentru Magda. Cei doi au urcat într-o gondolă, iar Dinu i-a înmânat Magdei un inel de logodnă prețios, evaluat la aproape 12.000 de euro, realizat din aur alb și decorat cu un diamant strălucitor.

Planul meticulos a fost păstrat în secret până în ultima clipă, doar familia apropiată știind detalii despre intențiile lui Dinu. Fiul său, Andreas, a fost implicat indirect, fiind martor la achiziționarea inelului, despre care artistul i-a spus că este pentru aniversarea unui an de relație cu coregrafa.

"Am fost alături de părinții Magdei, care erau de o săptămână acolo, împreună cu vărul ei din Germania, un violonist de excepție. De fapt, ei au fost cei care ne-au invitat acolo, nu veniți și voi câteva zile, eu am zis stai să văd care este programul. Și uite așa am reîntregit familia acolo. Am petrecut două zile la Bologna, înainte de Veneția. Pentru mine a fost pentru prima oară când am mers la Veneția, Magda a fost deja de vreo trei-patru ori, și la carnaval", a dezvăluit Dinu Maxer în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu de la Prima TV.