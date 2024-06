Andreea Mantea și lupta cu boala autoimună: Cum a reușit să scape de chin

Andreea Mantea, cunoscuta prezentatoare TV de la Kanal D, a fost diagnosticată în urmă cu câțiva ani cu o boală autoimună care i-a adus mari provocări. Afecțiunea îi provoca fluctuații mari de greutate și alergii diverse, necesitând un tratament medicamentos strict și diete riguroase. Deși boala nu poate fi vindecată, Andreea a reușit să o țină sub control cu ajutorul medicamentelor. Însă, la începutul acestui an, vedeta a luat o decizie surprinzătoare și a renunțat la tratament, simțindu-se mai bine ca niciodată.

Obosită de regimul strict și de numeroasele pastile zilnice, Andreea Mantea a decis să înceteze tratamentul.

„Cred că am obosit, cred că asta a fost, pur și simplu. Și am zis Stop, nu aș putea să trăiesc așa. Ai voie să mănânci doar anumite lucruri, să bei doar anumite lucruri, trebuie să iei nu știu câte pastile, trebuie să îți faci analizele. Și am zis că eu refuz să cred că este adevărat, eu nu am nicio boală autoimună, sunt sănătoasă, mănânc ce vreau, beau ce vreau, nu iau nicio pastilă, să fie clar,” a mărturisit Andreea Mantea într-o emisiune recentă.