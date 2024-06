Gestul surprinzător al lui Tudor Chirilă față de Mircea Solcanu în spitalul din Viena

Mircea Solcanu, fostul prezentator al emisiunii „Poveștiri adevărate” de la Acasă TV, a făcut dezvăluiri emoționante despre un episod neașteptat din viața sa, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor și a înfruntat mari probleme de sănătate, Solcanu a povestit despre vizita surprinzătoare a lui Tudor Chirilă în spitalul din Viena, unde a fost operat pentru o tumoră la cap.

În urmă cu 10 ani, Mircea Solcanu a fost operat într-un spital din Viena, după ce medicii i-au descoperit o tumoră la cap. Solcanu și-a amintit cu emoție momentul în care, imediat după operație, l-a văzut pe Tudor Chirilă intrând în camera sa. Vizita a fost o surpriză totală, deoarece cei doi nu se cunoșteau personal și nu vorbiseră niciodată înainte.

„Când m-am trezit din operație m-au dus în camera mea și stăteam întins, că mă durea capul… de unde stăteam eu în pat vedeam ușa de la coridorul de la intrare. Și-l văd pe Vlad Voiculescu că intră și după el intră Tudor Chirilă. Am crezut că încă sunt anesteziat. Eu până atunci nu m-am văzut niciodată în viața mea cu Tudor Chirilă. Nu ne știam, dar îl știam ca artist. El probabil știa că sunt ăla de pe la televizor. După mi-am dat seama că e pe bune și zic «Băi frate, ce mi-au pus de îl văd pe Tudor Chirilă?». El a zis «Mă aflam la Viena și am aflat că te-ai operat și am venit să te văd»”, a povestit Solcanu.