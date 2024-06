Coldplay lansează un nou album în octombrie: Moon Music

Coldplay anunță lansarea mult așteptată a celui de-al zecelea album, intitulat "Moon Music". Acesta va fi disponibil în magazine și pe platformele de streaming începând cu 4 octombrie 2024.

Primul single al albumului, "feelslikeimfallinginlove", va fi lansat global vineri, pe 21 iunie. Puteți da un pre-save piesei aici. Coldplay a interpretat pentru prima dată piesa în cadrul concertului lor sold-out de la stadionul Puskás Aréna din Budapesta - vedeți videoclipul aici.

"Moon Music", produs de Max Martin, poate fi comandat în avans de oriunde, inclusiv într-un număr limitat de exemplare semnate manual, disponibile pe magazinul oficial Coldplay, la store.coldplay.com.

NOI FORMATE ȘI STANDARDE NOI DE SUSTENABILITATE

Împreună cu măsurile lor inovatoare de sustenabilitate adoptate în cadrul turneului lor curent - care până în prezent au redus emisiile de CO2e cu 59% față de turneul anterior în stadioane - trupa s-a străduit să facă lansarea fizică a "Moon Music" cât mai sustenabilă posibil.

Acesta va fi primul album din lume lansat ca LP EcoRecord de 140g, fiecare copie fiind realizată din 9 sticle de plastic PET reciclate, recuperate din deșeuri post-consum. Acest lucru va preveni producția a peste 25 de tone metrice de plastic virgin și va asigura o reducție cu 85% a emisiilor de CO2/kg în procesul de fabricație comparativ cu vinilul tradițional de 140g.

În plus, trupa a colaborat cu partenerii lor de lungă durată, The Ocean Cleanup, pentru a crea un alt format: ediția Notebook EcoRecord LP. Materialul rPET pentru această ediție constă în 70% plastic de râu, interceptat de The Ocean Cleanup din Rio Las Vacas, Guatemala, prevenind astfel ca acesta să ajungă în Golful Honduras și Oceanul Atlantic.

Edițiile pe CD ale albumului "Moon Music" vor fi primele din lume realizate pe EcoCD, fabricat din 90% policarbonat reciclat, provenit din fluxuri de deșeuri post-consum. Acest lucru va asigura o reducție a emisiilor de CO2/kg cu cel puțin 78% și va evita producția a peste cinci tone metrice de plastic virgin.

LANȚ DE PRODUSE EDIȚIE LIMITATĂ

Într-un efort de a reduce deșeurile, prima serie de "Moon Music" (atât EcoRecord LP, cât și EcoCD) va fi strict limitată și produsă la o specificație superioară față de edițiile viitoare. Toate produsele EcoRecord LP din prima ediție vor fi numerotate individual.

"Moon Music" poate fi precomandat acum în patru formate fizice, toate marcate clar ca Primă Ediție, cu toate produsele EcoRecord rPET LP numerotate individual:

- EcoCD Standard

- LP EcoRecord Standard

- EcoCD Ediție Notebook

- LP EcoRecord Ediție Notebook + EcoCD

Ediția Notebook (EcoCD și EcoRecord LP) vine sub forma unei cărți cartonate cu copertă tare. Cartea este o replică fidelă a caietului original de studio al lui Chris Martin, incluzând 28 de pagini cu note, versuri și ilustrații nevăzute din procesul de scriere și înregistrare al albumului. Ediția Notebook include, de asemenea, înregistrări audio suplimentare și demo-uri din sesiunile de înregistrare ale albumului, oferind o perspectivă specială asupra dezvoltării muzicii.

Toate formatele pot fi precomandate acum pe magazinul oficial al trupei, inclusiv o cantitate limitată de versiuni semnate manual, la store.coldplay.com.



"Moon Music" este primul album Coldplay de la "Music Of The Spheres" din 2021, care a generat single-ul numărul unu în SUA cu BTS, "My Universe", și a fost nominalizat la Albumul Anului la Premiile Grammy. Music Of The Spheres a acumulat deja peste patru miliarde de stream-uri.