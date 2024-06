Claudia Pătrașcanu și Bianca Drăgușanu, noi dezvăluiri surprinzătoare despre conflictul lor: A fost la mine acasă...

Într-un nou episod al tensiunilor dintre Claudia Pătrașcanu și Bianca Drăgușanu, noi detalii ies la iveală cu privire la relația tensionată dintre cele două vedete. Claudia Pătrașcanu a făcut recent dezvăluiri surprinzătoare despre conflictul său cu Bianca Drăgușanu, care s-a intensificat de-a lungul ultimului an.

Cu ceva timp în urmă, Bianca Drăgușanu i-a cerut explicații Claudiei după ce aceasta a făcut diverse afirmații despre ea. Se pare că aceste declarații au ofensat-o pe fosta iubită a lui Gabi Bădălău, determinând-o să o acționeze pe Claudia în judecată. Însă, procesul inițial nu a fost singurul: Bianca a deschis mai multe acțiuni legale împotriva cântăreței.

Pe 19 iunie, cele două s-au întâlnit la Judecătoria Constanța pentru un nou termen din cadrul unuia dintre procesele lor. În acest context, Claudia Pătrașcanu a dezvăluit că Bianca Drăgușanu a vizitat-o la domiciliul său într-o tentativă de reconciliere. Cântăreața a declarat că își dorește încheierea rapidă a conflictului și a subliniat caracterul pașnic al întâlnirii lor.

„Consider că acest proces este doar o invenție și cam atât. Trebuie să se termine. Plus de asta, doamna Calintir a fost la mine acasă, nu avem nicio treabă, suntem aici, la proces. O să vedem ce se întâmplă. Asta vă spun, că doamna Drăgușanu a fost la mine acasă. Am vorbit, nu s-a întâmplat nimic. Foarte de curând, în perioada sărbătorilor. Eu sunt un om pașnic,” a declarat Claudia Pătrașcanu pentru emisiunea „Xtra Night Show”.

De cealaltă parte, Bianca Drăgușanu a clarificat contextul vizitei sale la domiciliul Claudiei. Ea a explicat că a fost acolo împreună cu Gabi Bădălău, de care ulterior s-a despărțit, pentru a lua copiii pe care acesta îi are cu Claudia.

„Nu am fost acasă, am fost să luăm copiii la momentul acela, de 1 Mai. Și am fost să luăm copiii și am fost în fața casei, dar nu am fost la dânsa acasă. Evident că niciuna dintre noi nu ne-am dorit acest lucru și e o chestie care te stoarce cumva de energie,” a spus Bianca Drăgușanu.