Alex Bogdan s-a căsătorit în mare secret: O iubesc de mor...

Surpriză de proporții în lumea showbiz-ului din România! Actorul Alex Bogdan și iubita sa, actrița Cătălina Mihai, și-au unit destinele într-o ceremonie discretă, fără ca nimeni să bănuiască. Cei doi au spus marele „Da!” în fața ofițerului de stare civilă miercuri, 19 iunie 2024, în prezența unor nași speciali: Dorel din „Las Fierbinți” și soția acestuia.

Alex Bogdan și Cătălina Mihai trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de patru ani, iar acum și-au oficializat relația. Cătălina, cunoscută pentru rolul din filmul „Heidi”, unde a jucat alături de Gheorghe Visu și pentru care a primit premiul Gopo la categoria Tânără Speranță, a devenit soția actorului într-un eveniment restrâns, dar plin de emoție și bucurie.

Alex Bogdan a vorbit adesea despre iubirea sa pentru Cătălina, exprimându-și sentimentele cu sinceritate și zâmbetul pe buze. Actorul a recunoscut că ea i-a schimbat complet viața, redându-i bucuria de a trăi și de a iubi din nou, după o perioadă de zece ani de singurătate. Datorită Cătălinei, Alex a reușit să renunțe definitiv la dependența de jocurile de noroc, o problemă care timp de nouă ani i-a provocat pierderi considerabile.

„Noi am lucrat împreună mai de mult la un spectacol, era complicat, ea era într-o altă relație, dar spre final. Când am văzut-o prima oară, am rămas trăznit. Când te plesnește iubirea, ești fără niciun instrument de apărare. O iubesc de mor”, a mărturisit Alex Bogdan, povestind despre prima întâlnire cu soția sa.