Ai crezut că ai văzut tot? Așteaptă să asculți noua piesă a Mishei Miller în colaborare cu AZTECA

Single-ul a fost compus într-un camp muzical organizat la munte pentru Misha Miller, unde au luat naștere mai multe melodii care vor fi lansate. S-au implicat în crearea piesei Aria, AZTECA, Misha Miller, Bastien, Vlad Cireșan și Alex Parker. "Mi-a plăcut foarte mult colaborarea, mi s-a părut că m-a scos din zona mea de confort. M-a făcut să gândesc outside the box și să fac ceva ce îmi place și nu e neapărat în zona în care m-aș fi dus, în mod normal, dacă eram singur. Îmi place atitudinea, dar și vocea Mishei. Spre deosebire de altă muzică pop din România, are un sound autentic. Acesta este primul lucru pe care l-am descoperit când am aflat de ea. Sună total diferit de rețeta clasică, ca să zic așa, a pop-ului mainstream din România. Am vrut să colaborez cu ea și mi-a plăcut foarte mult! Mă aștept să mai facem chestii tari împreună!", a spus Azteca.

