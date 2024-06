Simte vibrațiile pozitive cu The Way It Goes de la Gromee și IRAIDA

"The Way It Goes", colaborarea dintre Gromee și IRAIDA, este o piesă energică care radiază vibrații pozitive de la început până la sfârșit.

Acest track combină ritmurile vibrante caracteristice lui Gromee cu sound-ul dinamic și versatil al IRAIDEI, creând un ritm molipsitor care te face să vrei să dansezi. Versurile pline de viață și melodia plină de spirit inspiră un sentiment de bucurie și pozitivitate, făcând din această piesă un imn perfect pentru oricine dorește să-și îmbunătățească dispoziția și să îmbrățișeze partea luminoasă a vieții. Cu hook-urile sale captivante și vibrațiile pline de voie bună, "The Way It Goes" este o celebrare a momentelor frumoase ale vieții și o reamintire că trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă.

Gromee, un DJ și producător polonez proeminent, recunoscut pe plan local ca o „mașină de hituri", colaborează intens cu talente internaționale pentru a crea hituri care domină topurile și se potrivesc tendințelor muzicale actuale. A urcat pe scenele unor festivaluri prestigioase de muzică EDM și a cântat alături de iconuri precum Steve Aoki, David Guetta, Mariah Carey și Elton John. Notabil, a conceput Orcheston, o serie de concerte renumită care reinterpretează clasicele electronice și de dans cu o orchestră de 100 de persoane. Gromee a dominat topurile cu piese precum "One Last Time (ft. Jasper Jenset)", "Worth It" cu ASDIS, "Cool Me Down" cu INNA și "Send Me Your Love" cu Antonia, toate ajungând pe primele locuri în Air Play Poland și primind difuzare extinsă la nivel internațional. Dincolo de realizările sale muzicale, Gromee se mândrește cu peste 10 certificări de platină în Polonia, a fost desemnat Producătorul Anului de Radio Eska în 2017 și a atins AirPlay TOP 100 în Europa cu "Follow You" în 2015. De asemenea, a fost director muzical pentru Junior Eurovision Song Contest și a compus imnul evenimentului din 2019, acumulând peste 100 de milioane de stream-uri pe Spotify și mai mult de 150 de milioane de vizualizări pe YouTube.

IRAIDA este cântăreață și unul dintre cei mai apreciați compozitori din industria muzicală românească. A scris cântece pentru artiști precum Banx & Ranx, Rêve, INNA, Alexandra Stan, Sak Noel, Elvana Gjata, SICKOTOY, Manuel Riva, Olivia Addams, Gromee, Antonia și mulți alții. Personalitatea ei puternică și puterea ei de a obține ceea ce își dorește este și mai puternică. Colaborarea cu Manuel Riva, "Modern Love", a urcat rapid în topul clasamentelor, ajungând pe locul 1 în Top 200 Shazam în Bulgaria și România, plus multe alte clasamente din diferite țări. Datorită vocii sale cameleonice, artista este întotdeauna perfectă pentru orice act artistic. În 2023, IRAIDA a avut ocazia să colaboreze cu DJ-ul polonez Gromee, alături de care a lansat piesa "Don't Stop The Party". Mai mult decât atât, colaborarea sa alături de Puya, pentru piesa ,,Opriți planeta", au propulsat-o în topuri. Piesa a stat în Top 10 Media Forest timp de 20 de săptămâni, atingând locul #1. Ultimul său single, "NTM (Nu te mint)," marchează debutul ei solo complet în limba română, demonstrând talentul și versatilitatea sa de neegalat. Mai mult decât atât, artista a colaborat cu Majii pentru piesa ,,Paradoxal" și cu Marco Nobel pentru piesa ,,Dali Dali Dum", iar recent aceasta a lansat o nouă colaborare cu Puya, piesa ,,Las-o așa".