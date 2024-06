Cum își educă Pepe fetele după divorțul de Raluca Pastramă? Micuțele au rămas la el: Să nu primească totul pe tavă...

Pepe a pășit recent într-un nou capitol al vieții sale, căsătorindu-se cu Yasmine Ody. Cuplul a fost binecuvântat cu un băiat, iar Pepe mai are două fete, Maria și Rosa, din căsnicia sa anterioară cu Raluca Pastramă. Într-un interviu recent acordat revistei VIVA!, Pepe a vorbit despre rolul său de tată și despre modul în care își educă fiicele, subliniind importanța responsabilității și a muncii.

Pepe se descrie ca fiind un tată permisiv, dar cu limite clare.

„Consider că e bine să responsabilizezi un copil, să simtă că are sprijinul tău în tot, dar să nu primească totul pe tavă. Da, e greu, însă am învățat să fac asta după ce am făcut câteva greșeli, evident, și tot copiii au fost cei care m-au învățat cum să acționez cu ei, atunci când nu am avut dreptate,” a mărturisit artistul.