Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță se pregătesc de nuntă! Data marelui eveniment a fost dezvăluită!

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță sunt pe punctul de a face pasul cel mare în relația lor. După un an de iubire, cei doi se pregătesc să își unească destinele într-o ceremonie care promite să fie una dintre cele mai așteptate nunți din showbiz-ul românesc.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au anunțat cu entuziasm că nunta lor va avea loc pe 5 octombrie 2024. Evenimentul va avea loc în Snagov, într-un decor de poveste, promițând să fie o sărbătoare elegantă și sofisticată, așa cum este și stilul Monicăi. Cei doi au ales un dress code deosebit, Black Tie, ceea ce sugerează că invitații vor avea parte de o atmosferă rafinată și plină de eleganță.

Nașii celor doi vor fi Mariana și Ionuț Tudorache, prieteni apropiați ai cuplului. Pregătirile pentru eveniment sunt în toi, iar fanii sunt nerăbdători să o vadă pe Monica Bîrlădeanu în rochie de mireasă. Vedeta și Valeriu Gheorghiță au început discret relația lor, dar au împărtășit mereu cu publicul momentele importante din viața lor, iar această ocazie nu face excepție.

Monica Bîrlădeanu a discutat deschis despre așteptările sale de la partenerul de viață, subliniind că valorizează independența și egalitatea în relație.

"Cred că societatea asta este obișnuită, sau a propus un tipar de femeie foarte obișnuită, ca bărbatul să fie o rezolvare și un răspuns la nevoile personale, să îi rezolve probleme, să îi cumpere mașină, să îi cumpere garderoba, să o ducă în vacanțe. Eu nu am nevoie de nimic din toate lucrurile astea, le am, muncesc pentru ele. Mie mi se pare că tipul de femei care sunt eu este că aleg să spun „DA” unui bărbat pentru că îl vreau, nu pentru că am nevoie de el. Nu am nevoie nici măcar să îmi rezolve problemele emoționale,” a dezvăluit Monica recent într-un podcast.