LUNAX și Luca Schreiner colaborează cu ANY pentru lansarea explozivă a single-ului No Heroes

Cea mai de succes artistă dance din Germania, LUNAX, și producătorul premiat cu platină, Luca Schreiner, lansează single-ul "No Heroes" alături de ANY.

Piesa se potrivește perfect cu sunetul energic și vibe-ul pozitiv al verii. „Am vrut să creăm o piesă de dans relaxată, care să aibă energie, dar și să surprindă atmosfera ușoară a verii. Colaborarea cu Luca Schreiner a fost perfectă, deoarece el captează acest vibe pozitiv și în celelalte piese ale sale", spune LUNAX. „A fost foarte distractiv să creez această piesă împreună cu LUNAX și să ne aducem ideile împreună", adaugă Luca Schreiner. Pentru partea de voce, au primit sprijinul lui ANY, care a lucrat anterior ca topliner cu AVNT:GRD și NORRA.

La doar 22 de ani, LUNAX și-a construit o bază mare de fani și performează ca DJ nu doar în cele mai mari cluburi și la cele mai renumite festivaluri din Germania, precum Parookaville Festival, Bootshaus în Köln (DJ Mag #5), Neuraum în München, World Club Dome, Ruhr In Love, și multe altele; dar și internațional, inclusiv în Croația, Hong Kong, Regatul Unit, Mallorca, Bangkok și Taiwan. În plus față de colaborările cu Blasterjaxx, Prezioso, HBz, și cel mai recent cu Blue Man Group, LUNAX a lansat remixuri pentru Scooter, Timmy Trumpet, Flo Rida, Mike Williams, și CYRIL. Anul trecut, a primit premiul "The Future Of Dance 2023" de la 1001Tracklists.

DJ-ul și producătorul Luca Schreiner, premiat cu platină, a obținut primul său succes prin remixuri pentru giganți ai industriei precum OMI și Shaggy. Recent, a continuat seria de succese cu remixuri pentru Tate McRae, Anne-Marie, Tom Odell, și alții. Piesele sale au depășit 230 de milioane de stream-uri pe Spotify și mai mult decât atât, acesta a performat la locații mari precum Marquee New York și World Club Dome, alături de artiști precum Don Diablo și Felix Jaehn.

Label-ul dance Beat Dealer Records a fost fondat în 2018 și se concentrează pe piața digitală. Ei au lansat piese ale unor artiști precum LUNAX, Tungevaag, HUTS, Sonny Wern, Vamero, OBS, Old Jim, Zombic, Angemi, Dante Klein, și mulți alții. Artiștii internaționali ai label-ului sunt prezenți săptămânal în playlist-uri globale pe platforme precum Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer și multe altele.