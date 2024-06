Să mai petrecem este piesa pe care JO o aduce în playlisturi în această vară

După ce ne-a dus pe „Cel mai scurt drum" alături de Liviu Teodorescu, JO, una dintre cele mai îndrăgite artiste ale muzicii pop din România, aduce în playlisturi „Să mai petrecem", un single statement pentru cei care au iubit din tot sufletul.

Piesa este compusă de către artistă alături de Vlad Cireșan și Bianca Dragomir în music camp-ul Cat Music ce a avut loc în Javea vara aceasta, iar producția a fost realizată de către Feenom și RENVTØ. „Să mai petrecem" este o piesă profundă ce atinge suflete prin versurile sensibile și mesajul puternic pe care îl are despre iubirea și regăsirea de sine în suferință.



„Piesa asta e pentru toate sufletele care au simțit măcar o dată în viață să se ridice să danseze ca să mai uite de dor. E pentru oamenii care își ascund suferința sperând ca așa trece mai repede, pentru oamenii care preferă să se mintă că totul e bine chiar dacă sufletul lor nu e vindecat. Uneori avem nevoie și de momente de genul, care să ne rupă de realitate și să ne facă să credem, chiar și doar pentru câteva momente, că totul e bine. Piesa asta e pentru suflete rătăcite care își caută drumul și care își doresc să se simtă bine! Am scris-o din inimă alături de oameni minunați într-un loc de poveste, în Cat Music Camp din Javea, iar clipul l-am filmat tot într-un loc de poveste alături de oameni minunați, la mare, pe plajă. Vă mulțumesc fiecăruia că faceți parte din povestea mea și ca îmi sunteți alături!", mărturisește JO.



Cu o voce autentică și un sound muzical bine construit, JO aduce noi perspective în muzica sa. A cucerit publicul și topurile de specialitate cu piese de succes precum „Lacrimile", „Noapte polară", „Adio", „Iubirea mea", „Mă mai ia" (alături de JUNO), „Vocea ta", „Dorul", „Ploaie de vară", „Soare" (alături de RUBY), un imn al bucuriei de a trăi fiecare moment așa cum ne dorim, dar și „Nu mă mai" ce vine ca o continuare a hitului „Mă mai ia". Au urmat „La Mal" (alături de Cabron), single ce a cucerit topurile muzicale, „Aripi", o piesă despre iubire și puterea pe care o are acest sentiment asupra unui om și „Nimeni nu ne poate despărți" (alături de JUNO).