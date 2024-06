Zile fierbinți în Dominicană pentru Tudor de la Fly Project

Deși a petrecut trei zile în exotica Republică Dominicană, artistul nu a apucat să se bucure de timp liber și nici nu prea a dormit, regizorul Alex Ceaușu și el au profitat de timp și au luat cele mai frumoase cadre, dimineața, seara, chiar și în timpul unei furtuni, ale cărei fulgere sunt surprinse la finalul clipului. "Am trăit cele mai fierbinți și mai umede zile, peste 45 de grade și umiditate de 98%, ceea ce făcea să fim uzi instantaneu, imediat cum ieșeam afară. Nu am filmat în Puerto Rico, chiar dacă piesa poartă acest nume, pentru că piesa Puerto Rico reprezintă o stare, nu un loc anume, pentru că e momentul acela în care timpul se oprește în loc și te bucuri de persoana iubită, trăiești alături de ea lucruri simple dar atât de frumoase, care se transformă în emoții și amintiri. Sunt locuri în lumea asta pe care noi le considerăm exotice, scumpe, greu de accesat (și sunt, din cauza distanței și a costurilor transportului), însă viața oamenilor de acolo este foarte simplă, izbitor de simplă aș spune, se bucură de orice au și de orice fac, oricât de mărunt ar fi acel lucru." a spus Tudor. Citește și: Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice.

