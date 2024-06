Andreea Bălan, reguli stricte pentru fetițele sale: Asta spun toți psihologii...

Andreea Bălan, în vârstă de 40 de ani, este cunoscută nu doar pentru cariera sa de succes în muzică, ci și pentru devotamentul său ca mamă. După divorțul de George Burcea, artista a rămas alături de cele două fiice ale sale, Ella (7 ani) și Clara (5 ani), asumându-și rolul de părinte cu seriozitate și dedicare. Artista este hotărâtă să le ofere o educație solidă și echilibrată, bazată pe reguli stricte și sfaturi ale specialiștilor în psihologie.

Andreea Bălan nu lasă nimic la voia întâmplării când vine vorba de creșterea fetelor sale. În ciuda programului său încărcat, artista găsește mereu timp pentru Ella și Clara, asigurându-se că respectă regulile impuse pentru a preveni problemele de natură psihologică. O regulă esențială este interzicerea accesului la telefoane și tablete până la vârsta de 10-12 ani, măsură susținută de recomandările psihologilor.

Pentru a compensa lipsa gadget-urilor, Andreea Bălan a creat un mediu de joacă atractiv și sănătos pentru fetițele sale. Ella și Clara se pot bucura de o piscină și un loc de joacă amenajat acasă, unde își petrec timpul împreună. Artista consideră că avantajul de a avea doi copii este că aceștia se pot juca unul cu celălalt, reducând astfel necesitatea de a apela la dispozitive electronice.

„Într-adevăr, eu am avantajul că am doi copii. Când ai doi copii, se joacă împreună. Când ai un singur copil și tu ca părinte ești foarte ocupat, câteodată e confortabil să îi arunci un telefon. Trebuie înțeleși și acei părinți. Fiecare părinte face ce poate. Eu am norocul să am doi copii și pur și simplu au un loc de joacă fabulos acasă, au piscină, au tobogane și nu e nevoie de telefoane și tablete.”, a mai spus artista.