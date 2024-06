Irina Columbeanu, la mănăstire împreună cu mătușile sale. Noi fotografii cu fiica Monicăi Gabor în România

Irina Columbeanu, fiica binecunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu, trăiește clipe de neuitat în România, unde se bucură din plin de timpul petrecut alături de familia sa. După șase ani de absență, tânăra a revenit în țara natală și a ales să exploreze frumusețile Bucovinei împreună cu mătușile sale, Ramona și Alina Gabor.

Irina a sosit în România pe 14 iunie 2024, fiind întâmpinată cu brațele deschise de tatăl său, Irinel Columbeanu, la aeroport. Alături de ei s-a aflat și Ramona Gabor, care a venit special din Dubai pentru a fi alături de nepoata sa. Această vizită marchează prima reîntoarcere a Irinei în România din 2018, de când s-a stabilit în America.

Însoțită de mătușile sale, Irina a explorat mai multe locuri pitorești din Bucovina, bucurându-se de peisajele spectaculoase și de atmosfera autentic românească. Un moment deosebit a fost vizita la o mănăstire, unde cele trei s-au fotografiat pentru a imortaliza clipa. Respectând tradițiile și regulile lăcașului sfânt, Irina și mătușile sale au purtat haine potrivite pentru a intra în biserică.

Sursă foto - Instagram

Pe lângă vizitele la obiectivele turistice, Irina, Ramona și Alina Gabor s-au delectat cu activități recreative, inclusiv un grătar la lăsarea serii, unde au petrecut momente de neuitat împreună.

Irinel Columbeanu și fiica sa au oferit un interviu emoționant în cadrul podcast-ului „Fiță cu Adiță”. Irina a vorbit deschis despre dorul de tatăl său și de țara natală, exprimându-și recunoștința pentru sacrificiile făcute de acesta.

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă, sunt foarte recunoscătoare și fericită că sunt din nou aici, după șase ani! E perfect momentul acesta. În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara,” a spus Irina Columbeanu.