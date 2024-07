rareș încălzește și răcorește atmosfera în același timp cu La tine și la bani 2

Când rareș e la microfon, știți deja că audiența sare în aer. Piesa care a încins mii de petreceri, ,,La tine și la bani", are acum o continuare. ,,La tine și la bani 2" are același flow inconfundabil de la rareș, același ritm molipsitor și promite să vă facă vara mai bună.

,,La tine și la bani 2" duce petrecerea la un nivel superior. Cu versuri pline de energie și un beat care te prinde de la primul acord, rareș reușește din nou să creeze o atmosferă incendiară. Încă de la primele note, publicul este transportat într-o lume a distracției, a dansului și a vibrațiilor pozitive.

Piesa a fost scrisă de Cătălin Stănciulescu, Adi Istrate, Rareș Mariș și produsă de Costel Dominteanu (DOMINO) și Alex Basalic.

,,La tine și la bani 2" a reieșit dintr-o provocare lansată de Coca-Cola România.

Originar din Cluj, rareș, fost student la Drept, a renunțat la facultate pentru a concura și câștiga competiția One True Singer. La scurt timp, single-ul său "Nașpa" cu Arkanian era fredonat de milioane de oameni, rareș construindu-și comunitatea de fani și ajungând pe scenele celor mai mari festivaluri. A urmat succesul cu "Buchet de trandafiri", alături de Olivia Addams, care a ocupat primele poziții în topurile de radio și a obținut locul #2 în Media Forest. Best New Artist la The Artist Awards 2022, rareș și-a surprins audiența și cu rolul principal din "Romina VTM", film pentru care a contribuit și la coloana sonoră, ,,La tine și la bani", colaborarea cu Bogdan DLP devenind cea mai ascultată piesă în platforma Spotify din România în 2023. Mai mult decât atât, colaborarea cu Theo Rose și DOMINO pentru "Sâmbătă seară" a atins #1 în topul căutărilor Shazam și a rămas în Top 10 Media Forest timp de 13 săptămâni, cu peak position #2. Versatil și fresh, rareș a colaborat anul acesta și cu MIRA pentru piesa ,,Să fii tu", foarte bine primită de fanii artiștilor.