Visul Doiniței Oancea, spulberat de părinți. Ce carieră și-ar fi dorit actrița: Nu m-a lăsat mama, a fost cu scandal...

Doinița Oancea, cunoscută pentru talentul său actoricesc și numeroasele roluri memorabile în televiziune și film, a dezvăluit recent o latură mai puțin cunoscută a vieții sale. În copilărie, vedeta nu și-a dorit să fie actriță, ci polițistă. Cu toate acestea, circumstanțele și dorințele mamei sale au schimbat traiectoria carierei sale, direcționând-o către jurnalism și, în final, către actorie.

Doinița a mărturisit că, deși visul de a deveni polițistă a rămas în sufletul ei, nu regretă parcursul pe care l-a urmat.

„Am vrut să mă îndrept către avocatură și de fapt, ce mi-am dorit cel mai mult și văd că am rămas cu chestia asta în minte, polițistă. Eu am vrut să dau la Academie. Nu m-a lăsat mama, a fost cu scandal. Nu m-a lăsat, motiv pentru care am urmat jurnalism. Și asta îmi plăcea, jurnalism și filozofie. Eu polițistă am vrut și de fiecare dată când văd fete îmbrăcate în uniformă, mă gândesc că și eu am vrut”, a declarat Doinița Oancea în podcastul lui Damian Drăghici.