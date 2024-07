O simplă listă de dorințe - Vreau - ADI

,,Vreau" , cea mai nouă piesă lansată de ADI, este o piesă care redă o simplă listă de dorințe, capturând esența fericirii și a visării.

Piesa își propune să aducă buna dispoziție și să transporte ascultătorul într-un loc ideal, unde totul este posibil. În versurile sale, ADI visează la un șezlong confortabil sub un soare strălucitor, lângă o mare liniștită și albastră, având alături persoana iubită. Cu siguranță vă regăsiți și voi, așa că...enjoy!

Piesa a fost scrisă de Adi Istrate și produsă de Alex Cotoi.

La doar 22 de ani, Adi Istrate este un talentat artist și un songwriter de excepție, fost student al Irish Institute of Modern Music din Londra, secția de compoziție și voce. Pasiunea pentru muzică a descoperit-o la vârste fragede, învățând să cânte la tobe, pentru ca mai apoi să se ducă și spre chitară, chitară bas, pian și marimba. Fost membru în trupa Maxim, care a făcut ravagii în rândul adolescenților, Adi Istrate și-a început cariera solo recent, odată cu participarea în cadrul primului sezon al talent show-ului One True Singer. Cu un background artistic ce cuprinde peste 450 de concerte în toată țara, printre care și concerte pe scene mari alături de James Arthur și Willy William, Adi Istrate e pregătit să demonstreze că are toate calitățile necesare unui artist de succes. Primul său album, "11", lansat alături de Erika Isac, s-a bucurat de o apreciere mare în rândul tinerilor, bucurându-se de sute de folosiri ale sound-urilor pe platforma TikTok. Cea mai de succes piesă a sa, ,,Totul meu" în colaborare cu Holy Molly, este de 19 săptămâni în Top 10 cele mai ascultate piese de la radio, ajungând până pe locul #1 și are peste 400K de videoclipuri realizate pe sound-ul din platforma TikTok, fiind cea mai folosită piesă din aplicație în anul 2023. Anul acesta, artistul a colaborat cu Eva Timush pentru ,,Un pic" și a lansat single-ul ,,Anestezic".